Educación y Sindicalismo

Entre Patrón y Lacayos

No es lo mismo estoy para servirles que estoy para hacer bilis

PARA FINES DE febrero pasado solo 17 estados de la República habían aprobado y ajustado la Ley Federal De Educación a su régimen de entidad; el proceso ordenado por las cámaras para que cada estado modificara su propia ley educativa estableció que para el 21 ya deberían de cambiar la ley propia; que yo sepa (perdonando el yoismo) San Luis y su congreso no ha modificado nada. Quizás sea por la pandemia o sea por las movidas políticas o a lo mejor no ha consultado con el sindicato pero el caso es que nada se sabe al respecto. Y ENTRANDO DE vacaciones por aquello de la “Semana Mayor” (¿?) sólo quedan dos meses para que el calendario escolar termine en su ciclo 20-21 con el desagradable resultado de más de la mitad del alumnado EN TODOS LOS NIVELES con un sancochadero de aprendizajes a medias. Sin suficiencia en conocimientos, sin evaluaciones válidas, sin la presencia de tareas específicas, con ausencia en redes o presenciales parciales, sin contacto directo con sus maestros y con un valemadrismo de muchos padres de familia, el ciclo comienza caer. Miles de alumnos potosinos (comprobado) quedan en la ignorancia y así entrarán por la fuerza al ciclo 21-22 no porque los maestros lo quieran sino porque simple y llanamente los alumnos “desaparecieron”; se presume que en San Luis más de 10 mil quedarán a medias.

CARCAJADAS SONORA RETUMBÓ por los corredores de Palacio Nacional como respuesta del que le dije a la petición del magisterio disidente (¿?) del ¡cien por ciento de aumento al salario! Pero la carcajada se atragantó cuando el CEN del sindicato “más poderoso de América Latina” le presento el Pliego de Peticiones en el que también, aunque en reducción notable, exige incremento y otras prestaciones ya usuales durante décadas; la respuesta deberá, “DIJE DEBERÁ”, de darla a finales de abril o a inicios de mayo por aquello del Día Del Maestro. Por lo pronto sólo le queda esbozar una chueca sonrisa mefistofélica y esperar a que las mesas de trabajo ya instaladas entre la SEP-SNTE y SHCP (Hacienda) delimiten los alcances; la pandemia en tanto, marca el camino del descanso obligatorio además de millón y medio de trabajadores de la educación.

UN SALUDO CALUROSO a don Filiberto Juárez Córdoba, a Pedro Cervantes Roque, Marco Antonio, a Gregorio Marín, a Miguel Angel Guerrero, a Madel , a Wilbert Patrón Uc (donde quiera que esté) y otros tantos compañeros que en su tiempo y espacio me vieron inmersar en el periodismo. Los radiofónico (XEPC), lo televisivo (canal 13), los revistico (Senda, Potosí, La Guadaña), los periódicos (El Heraldo, momento, opinión, el Sol de San Luis), escribano del libro (57) y otros adminículos, me encaminan a agradecer a quienes de una u otra manera me enseñaron a forjar las columnas que semana a semana fueron y son publicadas. A CINCUENTA AÑOS de tundeteclear , millones de letras, miles y miles de palabras, cientos de columnas han salido de otrora mi mente juvenil, después de viejo y hoy de octagenario en adelante. ¿Que hemos dicho en esos largos años?, sigamos con el tema y comentaremos después en un recorrido bajo el recuerdo.

EN EL LIBRO “Corazón, diario de un niño” de Edmundo de Amicis, escrito el término de la Primera Guerra Mundial y entregado a las escuelas secundarias de la entidad por la SEGE se pormenoriza un cuento cada mes; convendría retomar, (me recuerda porque fue el primer libro que leí cuando era niño hace 75 años) ¿quiere usted hacer lo mismo?, acuda a la CELTGS/SEGE.

ANEXO UNO.- Las vacaciones aún no terminan y si el calendario escolar fija dos semanas, la pandemia las alarga; no no hay clases presenciales aún y la experimentación mixta en eso se queda, una experimentación fallida pues aún NO SE VACUNA A LOS MAESTROS.

ANEXO DOS.- Sargento 1º., décimo batallón de infantería, Primera Reserva del Ejército. ¡Presente!