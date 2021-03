Educación y sindicalismo

¿Qué está pasando?

Hay que averiguar la cosa entre clara y pastosa.

“LAS ESCUELAS que reabran recibirán miles de millones en fondos estatales”. Sí, pero en EE.UU. aquí ¡ni agua¡ La nota emanada de prensa internacional refleja el interés que esa nación tiene al impulsar el retorno a clases presenciales aún a pesar del elevado status pandémico que padece. Esto, avalado por los círculos de gobierno educativo, establece el retorno a clases presenciales bajo protocolos estrictos en los que predomina la elevada aplicación de sanitización en los planteles, la asistencia de alumnado de los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior dejando fuera los jardines de niños. El retorno a clases presenciales en los EE.UU. bajo condición de apoyo millonario se dará a partir del ciclo 21-22.

CONDICIONADO A LA vacunación docente sobre todo de maestros de mayor edad, fluctuantes entre los 40 y 60 años, el retorno a las aulas en forma presencial será proyectado a partir del inicio del próximo siglo escolar 21-22, es decir, en julio-agosto una vez que se dé el finiquito y dictamen del presente 20-21. La proyección de las relaciones directas entre el alumnado del periodo pandémico darán la pauta para que la regularización en todos los niveles. Las evaluaciones parciales bajo el esquema a distancia no tienen validez y el reforzamiento se dará en cuanto entre en juego la estrategia de evaluación presencial y para lo cual se preparan ya pruebas pedagógicas especiales a través de los consejos técnicos.

PUES DE PRONTO y en su debido deber de velar por los intereses del magisterio, el SNTE se opone a la vuelta a clases presenciales y supedita cualquier acción al respecto al cuidado que se tenga de cada maestro sobre todo entrando en la “ancianidad”; la protección de los docentes, sobre todos los que están en aula, es punto prioritario para la organización sindical y punto de partida de la responsabilidad patronal. Delfina Gómez Álvarez del Campo, nueva Secretaria de Educación avala, al igual que el SNTE (¡vaya, hasta que se ponen de acuerdo!), el proteger a los docentes procediendo a priorizar la vacunación. En pocas palabras, NO HABRÁ DANDO CLASES PRESENCIALES NINGÚN MAESTRO SI NO ESTÁ VACUNADO. ¡Buena medida señor comendador!

POR DE PRONTO, más de 5 millones de alumnos en diferentes niveles se encuentran “desaparecidos” del esquema estadístico general de la SEP; o no se encuentran registrados o lo están pero no rinden datos (trabajos) en la red o definitivamente emprendieron la deserción. Las fuentes periodísticas generalizan la información en el sentido de que buena millonada de alumnos están fuera de asistencia las “clases en distancia” no obstante el estarse otorgando las becas de apoyo “Bienestar Benito Juárez” y “la escuela es nuestra”. Sea lo que sea, el programa a distancia seguirá vigente hasta mayo o aunque como prueba se tengan clases mixtas.

DE OTRAS CUESTIONES.- La política en los recintos masónicos potosinos se está dando al suscitarse división interna de las huestes de la Gran Logia de Estado Libre y Soberana “El Potosí” que haciendo gala de su independencia de los grados azules y filosóficos no permite la injerencia de estos en aquellos. El presente cuadro de mando equivocó el camino y mezcló lo uno con lo otro dando pie a elecciones trastocadas. La división de dos grandes grupos no consolidados aún y la mezcolanza en intereses políticos profanos permite elecciones de renovación de mandos (cada dos años) con personajes de dudosa trayectoria liberal-masónica. La desaparición del Gran Archivo en sus funciones de sede de la historia de la Gran Logia “El Potosí” provoca un corte en el análisis proyectivo de la secuencia de mando; las grandes elecciones han sido impugnadas por buena parte de los miembros.

