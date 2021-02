Educación y sindicalismo

¿Debemos ser diferentes?

Aunque vamos todos en la misma carreta todos nos ponemos distinta careta.

ES VERDAD, SE olvidaron las risas conjugadas en plural, se olvidaron los abrazos francos y sinceros, se dejaron los saludos de mano con mano siendo en el aspecto la señal de reconocimiento fraterno, se olvidó ya el beso en la mejilla, en la mano, en los labios dejando con ellos los distingo del amor y la ternura. Se quedó atrás en hablar de frente en una cercanía de “fais to fais”, se cercenó a la larga la plática prolongada y el escudriñe del sentimiento humano, llego de pronto la desconfianza del uno para el otro o de los unos para los otros, pluralizando las acciones.

YA NO HAY la sonrisa, la risa, la carcajada, ya no hay la misma manifestación física del amor, del cariño, del sentimiento mutuo sobre todo entre los sexos encontrados. No, ya no somos iguales, ya no somos los mismos, ya estamos cambiando todo, ya tenemos desconfianza hasta dentro del seno de la propia familia sobre todo cuando en ella pululó la enfermedad o la muerte; no importa lo cercano o lo lejano del nexo consanguíneos, lo mismo es el padre o madre, hijo o hermano, tío, primo, suegro, yerno, cuñado, esposo, amante o concubino. Lo mismo da si antes se amaban de cerca y el trato era directo, fraterno y con amor. Ahora se está completando lo diferente, lo distinto, lo que no es igual.

¿DEBEMOS SER DIFERENTES?, ¿no podemos seguir amándonos igual acomodando el paso?, ¿no podemos darnos la mano, el abrazo, el beso del amor, de cariño, de amistad?, ¿no podemos acercarnos los unos con los otros o las otras para decirnos nuestras cosas?, ¿que acaso no tenemos albedrío para unir físicamente el parentesco como lo hacíamos antes?, ¿que no podemos olvidar al instante los miedos?, ¿que acaso debemos de olvidar quién somos como parte de un conglomerado humano común?, ¿porque debemos de mirar con desconfianza a los que tenemos cerca?, ¿debemos de aceptar sin protestar con fuerza lo que nos pasa?, ¿podemos no cambiar y ser sin diferencias?, SI, SI PODEMOS OLVIDARNOS DE LA MUERTE.

PERO HAY DIFERENCIAS.- Antes que nada (y con esto debería haber empezado) vaya un cariñoso recuerdo para el colega tundeteclas JUAN ANTONIO GARCÍA CARDONA, los chicos y chicas en su magnífica columna extrañaran sus letras. La Benemérita Normal recordará su liderazgo estudiantil (grilla en la sociedad de alumnos) y la SEGE en su departamento de prensa y nosotros su amistad… Y en abril Estados Unidos abrirán las aulas, aquí se hará lo mismo en la modalidad mixta-dual-híbrida… En el 2014 el Banco Mundial y la OCDE publicaron una obra de 51 páginas titulada “Profesores Excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, una de sus premisas anotadas decía “como correr maestros”, la obra en nuestra excarcela marca lo del pilotaje docente, medida magnífica para la enseñanza a distancia… Y cosas de la historia de San Luis y para los incrédulos sobre los túneles, el Ayuntamiento de esta capital, en su administración de 1904 tenía dentro de sus regidores a quien atendía lo referente a ACUEDUCTOS Y PASEOS: cosas del pasado que hay que repasar… Mensaje especial “debemos de poner una barrera, el perverso egoísmo de los que pretenden paralizar la construcción del edificio que por toda una existencia se viene levantando en honor y a la gloria del Gran Arquitecto Del Universo. Caso concreto: San Luis Potosí. Una gran mayoría de los masones de este Oriente pugna por el fiel cumplimiento de nuestras leyes contra otros que ven como única ley su propia obcecación” (sic)… Suspendidas las campañas para grandes elecciones… Llego a la Sege material bibliográfico especial para maestros de Historia, siguen los mismos mandos, se recomienda a los supervisores acudir a la CELTGS.