Educación y Sindicalismo

Y sin embargo se mueven

El grito puesto por las agrupaciones rechazando ya la ausencia del alumnado de las aulas obliga a la SEP federal y a la SEGE local a buscar si no el remedio total cuando menos algo que mitigue la inquietud de no tener a los alumnos en clases presenciales. Quizá la mejor demostración de protesta y de búsqueda de solución la haya dado la secundaria Ciriaco Cruz (cercana a plaza fiesta). Ojalá le cuaje la estrategia porque ello será un ejemplo a seguir para aplacar a los padres.

POR LO PRONTO el remedio parece pretender ponerlo la SEP a nivel nacional con los cursos de capacitación sobre aprendizaje en línea; es decir, el resto del ciclo escolar los maestros recibirán instrucción capacitadora sobre la utilización de sistemas, procedimientos, planes, proyectos, etc., directamente aprovechando las tecnologías de educación a distancia; esto será permanente aun a pesar de qué pase la pandemia que, según las informaciones médicas lleguó para quedarse y si eso es, entonces debemos de aprender a enseñar, repito, aprender a enseñar cómo vivir de otra manera educativamente. Una capacitación en línea “continua y permanente” según lo exige el SNTE y lo dá la SEP.

NO, NO HABRÁ regreso a clases presenciales en forma total, las estrategias de clases parciales se aplicarán según establezcan las propias escuelas, es decir, queda al arbitrio de directivos, maestros y padres de familia el organizarse para aplicar los procedimientos de asistencia del alumnado, Salubridad deberá de aprobar cualquier medida de clases presenciales que se quieran adoptar. Se calcula que esto permanecerá en el resto del ciclo 20-21 es decir, por el resto del año pero sin “regreso a clases presenciales” pese a las protestas de padres de familia sobre todo de educación privada.

PERO EL PROBLEMA se agravará, en San Luis, al igual que en otras entidades no se sabe dónde está la totalidad del alumnado que fue registrado en agosto del 2020, la falta de asistencia presencial ha provocado que las ausencias se conviertan en deserción y por ende estás en bajas. No hay contacto en línea con los alumnos, bueno, con gran parte de ellos, no se sabe cómo andan académicamente, no se les evalúa porque se desconoce su ubicación e incluso tampoco hay contacto con los padres de familia que desconocen en absoluto al sistema en línea e incluso no cuentan con los insumos para ello; la falta de evaluación está provocando el no saber qué grado cursará o está cursando el alumno, los registros de escolaridad están perdidos y no hay avance escolar.

VEAMOS OTRAS COSAS.- La toma de la SEGE por enésima vez por los maestros jubilados a los que se les deben quincenas acumuladas, hace pensar que alguien en el sindicato en su tiempo y en su espacio se tranzó a los maestros; hay que ver quien o quienes se llevaron el dinero.- Habría que hacer un balance ¿cuantos estudiantes han muerto?, ¿hay contagio entre el alumnado?, ¿puede darse la Modalidad Mixta?.- El aguinaldo fue pagado en su totalidad a los del SEER, a los federales a la mitad. La Gran Logia De Estado Libre Y Soberana “El Potosí” efectuó este pasado domingo su reunión plenaria estatal (Gran Tenida) llevando los protocolos necesarios de sanidad. El amplio salón de sesiones permitió el acceso a los trabajos. Daremos resultados después pues esta columna se escribe el sábado. Punto

La rebelión tenía que darse pues a lo largo de casi un año, según la SEP hasta marzo. , la suspensión de clases presenciales provocó no sólo el retraso académico y la dispersión programática en todos los niveles sino también el fastidio de los padres de familia y su repercusión social.