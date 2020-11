Educación y Sindicalismo

Seguimos en las mismas

Ya todo sigue igual y según se ve, mal, mal.

BAJO UNA NUEVA programación tendiente a capacitar a los maestros para enfrentar los retos de enseñanza a distancia, la SEP federal implementa talleres de capacitación, sin una directriz presencial directa, los miles de maestros tratan de llegar al alumnado llevándolo por medio del programa aprende.mx cuyo principal objetivo es darle armas al maestro y al alumno para llenar los inconmensurables huecos educativos ya acumulados desde el principio de la pandemia (desde marzo). Bajo el rubro de Entornos De Innovación Educativa Digital, la SEP pretende implementar nuevas estrategias que cubran la demanda de todos los niveles de educación básica. El espectro es demasiado amplio y las materias de preescolar, primaria y secundaria contemplan en sus contenidos programáticos inmensurables escollos que atoran el proceso de enseñanza abierta. La enseñanza digital se atora.

PERO PESE A todas las dificultades que ya se han presentado desde el principio de la pandemia y las que se siguen agregando conforme el avance del calendario escolar cuya proximidad vacacional corta la secuencia digital por aquello del mes de diciembre, la enseñanza a distancia continúa a paso lento tratando de salvar los escollos que se han presentado; maestros y alumnos llevan la aplicación de los programas en todos los 12 grados de la educación básica con sus miles de actividades inherentes a las materias que cubren por cada grado. Es decir el esfuerzo es mayúscula y tanto la SEP federal como la SEGE local buscan encontrar el remedio para solventar la problemática.

POR LO PRONTO estaría bueno que todos los tundeteclas y dadores de opinión pública concentrara su opinión en el tema educativo. ¿Qué piensa al respecto Pedro Cervantes, Gregory Marín, Marco Antonio, Filiberto Juárez, Jaime Chalita y otros y otros tantos valiosos pensadores? que a diario expanden sus opiniones en diversidad de temas, valiosos de por sí pero lo sería más se concentraran su opinión en el tema educativo. ¿Qué les parece la educación a distancia?, ¿da resultado la aplicación digital?, ¿llena la expectativa el programa de aprender en casa?, ¿Qué opinan mis compañeros columnistas sobre este tema?

Y DE OTROS TEMAS .- Oigan, el que les dije se lanza contra el poderío económico del país, ordena se escudriñen las finanzas de las principales y más ricas empresas. ¿Venganza?-. Siguen sin presentarse al trabajo cientos de empleados del ramo educativo; amparados por los efectos de la pandemia y protegidos por el sindicato les vale un carajo justificar su no presencia aunque sea temporal.- Esto causa inquietud en los que si están asistiendo cubriendo guardias en cada área.- No, no habrá descuentos por días no laborados pues Recursos Humanos no recibe reporte de inasistencias o faltas en tanto sigue presentándose los efectos de la pandemia.- Según los datos federales esto durará hasta el mes de enero.- Y en este próximo fin de semana será pagada la primera parte del bono de fin de año burgo conocido como aguinaldo.- Como ya es costumbre, esto es la primera parte, la segunda se pagará en enero.- Y buzos, habrá ajustes salariales por cobro de adeudos en partidas presupuestales.- ¿Cobro a lo chinos?, A propósito, la Gran Logia De Estado Libre Y Soberana “El Potosí” tiene en sus documentos secretos un escrito de 1924 en caracteres de escritura cantonesa, el documento ya ha sido descifrado y es interesante su traducción sobre todo política para la logias Che Kung Tong. Espere columna especial de fin de año.