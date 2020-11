Educación y Sindicalismo

Cuestión de enfoque

Puede ser que lo odies, puede ser que lo admires según por donde lo mires.

ATRÁS DE LA FRONTERA, allá donde las tierras eran (¿?) nuestras, por aquellos rumbos en los que hoy se juega la sujeción a un poderío gubernamental que puede quedar de nueva cuenta en manos de un obcecado y omnímodo personaje o dar un giro para ser gobernados por el libre camino de la libertad de un pueblo que ya está harto de ser títere presidencial. La ventaja que lleva uno sobra y basta para adelantar un triunfo y cambiar el rumbo estadounidense y así poder respirar tranquilo sobre todo quienes estamos “pegados al territorio gringo”. Esta semana se decide todo, México respira tranquilo pese a que otro imita a su todavía camarada de arriba.

Y POR CIERTO, hablando de esos territorios perdidos como pago por la libertad de su “Alteza Serenísima” Antonio López de Santana, se menciona en los textos políticos como dato periodístico el que en Austin, Texas, se encuentra en su universidad la mayor colección de documentos sobre la historia de México. En un recorte del periódico El Día de fecha 23 de octubre de 1981 se hace mención de qué en la biblioteca de esa universidad se encuentra en colecciones cómo la Genaro Estrada con 25,000 obras impresas y 300,000 manuscritos; la colección Joaquín García y Icazbalceta con 45 joyas; la colección Juan Hernández y Dávalos con 3000 documentos históricos sobre todo de la guerra de independencia; la colección William B. Stephen con 20,000 páginas correspondientes a 1498-1860. Hay más documentos contados por miles que hablan de nuestra historia, sí, la nuestra y que, al igual que los territorios deberían de volver al terruño original. Pero, esto es sólo un cachito informativo.

Y OTRAS COSAS.- Estamos aún en el color naranja, de nosotros depende permanecer así o acercarnos al máximo peligro. Por favor, seguir indicaciones de salud… Y las consecuencias educativas marcan el mismo derrotero, la enseñanza a distancia no cambia la careta y las dificultades para llevar a efecto el ciclo escolar 20-21 azotan a la alumnado quien por sus propias estrategias sigue adelante… El programa de classroom que la Sege tiene implementado lleva a cada alumno, de los que tienen insumos cibernéticos, la mediana solución a sus problemas de aprendizaje; sin embargo, hace falta más contacto con los Maestros… Por capacitación a los maestros se puede decir que estos la llevan semanalmente buscando la solución a los problemas que se les presentan… No, no habrá recorte de aguinaldo, se dice que esta quincena se adelantará la mitad acostumbrada, buen puntacho por lo del Buen Fin… De refilón literario: letanía de monjas “Esto que hacemos… Señor no es por vicio ni fornicio sino es por hacer un hijo- para tu Santo Servicio” (época Colonial).

EL SNTE Y la 26 programan para el próximo año la realización del Congreso en el que se renovarán los mandos sindicales. Por la pandemia se han pospuesto las reuniones masivas delegacionales pero sin embargo ello no obsta para que en forma individual y en corrillos que no guardan sana distancia, se preparen los grupos a contender; como siempre, Huasteca y zona media preparan al candidato cabezal aunque de todas maneras en el movimiento de unificación todas las regiones quedarán representadas. Por lo pronto los componentes de las colegiados y sus adjuntos extra (81) se encuentran bajo el mando “extranjero” y su mayor preocupación son las plazas nuevas si nombramiento definitivo (bases 10) y la adscripción de lugares vacantes. Ah, también lo financiero con el pago de la manutención de los “delegados especiales” representantes del nacional. Punto.