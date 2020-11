Educación y Sindicalismo

Preparación para el 20-21

Sin tener un presupuesto definitivo aprobado por la Federación y el Estado, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado prepara la presentación de los proyectos educativos de todas sus áreas adjetivas y sustantivas.

Lo de cada año civil cubre el año escolar bajo la diferencia de qué los proyectos escolares embarcan dos periodos “civiles” es decir dos años en mita y mita 21 y 22; el proceso consultivo de presentación de proyectos deberán establecer los costos de aplicación en cada rubro de gastos, es decir, cada responsable de oficina manifestará el monto a gastar y en que lo va a aplicar. La Sege independiza el sistema educativo estatal regular cuya actividad administrativa se cuece aparte. La Sege no cubre los gastos de esta dependencia, luego entonces la Federación no lo incluye.

La preparación de los proyectos y lo que se va a gastar en el ciclo civil del año 2021 abarcará pues el semestre del 22 por lo del año escolar. Sus 22 departamentos, seis direcciones, nueve coordinaciones, cuatro urses 10 áreas sustantivas deberán de presentar los proyectos durante el presente mes (¡sin pasarse!) a la Dirección General de Planeación y Evaluación cuya función principal es la de aprobar todo gasto que se genera en el ramo educativo de la entidad. Durante este mes, en forma calendarizada esta área adjetiva de la SEGE recibirá, en forma pormenorizada, lo que se va a gastar, en que se va a gastar, como se va a gastar, para que se va a gastar, etc. los 51 departamentos, coordinaciones, etc. deberán de esperar hasta febrero para saber si lo proyectado fue aprobado. No se adelanten en gastar. Punto.

Y si de proyectos se trata, para el próximo año 2021 todos los niveles escolares, desde inicial hasta universitarios deberán, si la pandemia se retira, preparar las estrategias de recuperación académica pues el sancocheadero y el muy bajo aprendizaje del ciclo escolar presente ha dado resultados negativos. La ONU y la Unesco reconocen que el aprendizaje en línea “sólo es para alumnos especiales” y no para alumnos rezagados (¿?). Es decir, la secuencia programada no admite repetición y en el caso de dudas, el sistema no la resuelve. Así es que, al menos lo que resta del año escolar 20-21 sobre todo de “enero en adelante” a los maestros de todos los niveles se les irá en estar regularizando los conocimientos para nivelar el alumnado.

Por lo pronto, no hay procedimientos nuevos pluralizados para poder llevar lo educativo bajo planes y programas definidos, la pandemia trastocó todo y el aprendizaje de cada grado escolar lleva menos de la mitad del obligado. Hay que regularizar pero esto será hasta que pase el caos pandémico, según lo dispuesto y vaticinado esto será hasta enero si bien nos va. Por lo pronto el magisterio en su dualidad oficial y sindical pone el mayor de sus esfuerzos para llevar a cabo sus tareas fijadas por la SEP y el conglomerado parte familiar.

Y de otras cosillas.- Los padres de familia no saben enseñar y no pueden sustituir al maestro.- ¿Dónde está el profesor Perfecto Manzanero?.- Felicitaciones al Licenciado Abraham por su jubilación del Tecnológico Regional, cumplió su cometido.- 90,000 muertes y más, nos acercamos a los 100.- La sección 26 convoca para que escudriñen el Fideicomiso (FIGLO) pero pone condicionantes-trabas para los auditores; (¿tomarán parte los extranjeros especiales?). Buena millonada maneja la 26 desde el 2006. No, aún no se regularizan actividades presenciales de los empleados en la Sege, siguen guardias y ausencias totales de los conchudos. Y la quincena llegó con bono chico. Aparece desfalco educativo en San Luis con el programa de “escuelas de tiempo completo”, según la ASE no solo es este desfalco si no hay más sobre todo en educación especial.

Anexo único.- Ajustes en la SEGE. Otra pandemia.