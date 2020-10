Educación y sindicalismo

Multicosillas, bengala iluminó el cielo y en la plaza los perros

Una juventud que grita —combinando la muerte con la risa—, grito que se pierde en los espacios- envuelto en borbollones de sangre y de ceniza. Ahí estuvimos, ahí mis manos cobijaron el retoño, ahí quedó el cuerpo de un niño, ahí quedó Toño.

Arrancó la caballada o la mulada podríamos decir y en el handicap la rienda se suelta para que los jinetes hinquen los ojales según el paso, el trote o el galope que se quiera tener. Los carriles son muchos y hay de todo y para todo; no hay necesidad de pelearse a la mala, para todos alcanza, repitamos lo que se escribió en este diario: 1 gobernador, 27 diputados, 58 presidentes municipales, 64 síndicos y ¡329! regidores más pluris. Para todos hay sólo que la rebatinga comienza. El pueblo decide y paga.

Habrá consulta para enjuiciar a los ex; si la SCJN dictaminó la aprobación a la petición de quién detenta el poder ejecutivo equivale ello que el uso de máximo mando en la Nación estará pronto a reír con la venganza en la mano. Sólo el pueblo tendrá la decisión por medio de la encuesta cuya pregunta única se extendió hasta volverla difusa y confusa. No la van a entender.

Ande cabrón ya ve por no usar tapabocas. Este acerto va dirigido al “trompas” de la parte de arriba del mapa de América. El contagio le llegó por lo más cercano y con ello infectó a su esposa y a lo mejor a otros más. Señor ganso, aprenda.

1900 hogares despedazados en San Luis, 1900 familias multiplicando la cifra de resquebrajamiento moral bajo el sentimiento de la tristeza, el dolor y la incertidumbre del futuro. Llegarán a dos o más si es que no entendemos lo que debemos de hacer; ya lo hemos dicho, no es sólo el que muere sino lo que deja de herencia a su alrededor directa o indirectamente. El dolor multiplica su rango y el número de afectados crece conforme las pérdidas de vida. ¿Quienes son los que mueren?, ¿en qué lugar habitaban?, ¿cuáles son sus nombres?, los datos quedan inscritos en los libros del registro civil y en las bitácoras de los panteones pero más que nada en los corazones y domicilios de los deudos en donde se oculta el de qué murió para evitar la distancia familiar y social.

La educación sigue su marcha y el proceso no se detiene; los maestros se la están ingeniando para poder llegar al alumnado y con ello llevarlos al desarrollo de actividades programadas desde ciclos anteriores. No, no hay nuevos programas, ya lo hemos repetido, son los mismos desde el 2011-2016 pues el régimen de mando actual destruyó la Reforma peñanietista y la “Escuela Nueva” cacareaba dio al traste con los planes disque nuevos por los efectos de la pandemia. El magisterio está saliendo al paso llevando en sus manos la experiencia procurando encarrilar al alumno sobre metas seguras. Es cierto, siguen las dificultades por los insumos carentes en los hogares, ni computadoras, ni celulares, ni televisores, ni sapiencia sobró su uso efectivo si es que los hay.

Reuniones cada semana por la red para directivos, sobre todo de escuelas secundarias, los jefes de departamento de la SEGE y del SEER buscan por todos los medios posibles mantener en acción a los maestros; por orientaciones no queda pero, no hay resultados al 100%, apenas llegado a la mitad.

SLP-LOC-01-OPINIÓN EDUCACIÓN

ANEXO 1.- La Sección 26 se está descomponiendo, no se acepta lo central.

ANEXO 2.- Alejo dejó buen paquete con los del fideicomiso, se sigan revisando cifras millonarias.

ANEXO 3.- La ubicación de las nuevas plazas se están dando de acuerdo bipartita SNTE 26-SEGE. No hay basificación.

ANEXO 4.- No hay asistencia total de personal administrativo.