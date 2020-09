Educación y sindicalismo

Cuando todo se debe cambiar Somos buenos por excelencia para revertir la existencia

ES CIERTO, NO todo es igual en el proyecto de la Pandemia, la vida que se corta a cada instante multiplica sus efectos y repercute no sólo en el núcleo familiar sino en todo un círculo vivencial. Los más de 75,000 decesos a nivel nacional y los casi 2000 a nivel local estatal bifurcan los cambios entre los hogares en donde murió alguien y lo que a su alrededor tiene como relación social; no sólo el núcleo familiar en donde resultó enfermo alguien es afectado, la radiación del efecto se multiplica y la “separación” social provoca distanciamiento perdiéndose las relaciones de amistad, de familiaridad, de trabajo y de confianza.

“NOS CAMBIÓ TODO” relata el mandatario estatal y esto mismo es repetido en todos los ámbitos sociales en los que nos movemos; en el lugar afectado sobre todo, en los hogares aledaños, en el trabajo, en las relaciones públicas inherentes, el trato de amigos o conocidos, en la fuerza espiritual forjada en el trayecto religioso. Todo se afecta cuando la muerte llega no del todo natural y esperado sino por efecto PANDÉMICO; no, no es igual una muerte esperada por azote de enfermedades comunes o por accidentes no previsibles, no, no es lo mismo una muerte anunciada a una muerte repentina aunque ambas causan el mismo rompimiento sentimental familiar y social.

TODO DEBE CAMBIAR podríamos ampliar la situación y aunque el decir todo es decir demasiado, debemos de buscar los medios para reajustar nuestra existencia a otro modus operandi no sólo en lo material sino en lo espiritual también. Ambas polaridades transforma en el conjunto de vida que cada hogar y cada nuevo núcleo social tiene sobre todo donde los niños, jóvenes y adultos tienen lazos consanguíneos o relación jurídica. La enseñanza es nueva entonces, debemos de aprender a vivir de otra manera, debemos de ajustar lo que nos queda, debemos de cambiar nuestro trato, nuestra relación familiar, de trabajo, de grupo, debemos de ser otros.

ES CERTERA LA visión cuando lo que sucede a nuestro alrededor nos empuja a ser diferentes, cuando hay que prevenir futuros menos escabrosos o fatídicos, cuando debemos de cerrar filas para evitar desastres mayores. Pero ¿quién nos va a enseñar a ser diferentes?, ¿con quien debemos de aprender a ser distintos?, ¿como son los efectos causados por quien motiva el caos?, no hay mejor aprendizaje que el que nos da la causa y el efecto de lo acontecido, es decir, debemos de analizar cada paso de la causa para tratar de evitar el caer en ella pero más que nada debemos de estudiar y aprender el cómo salieron muchos de ella.

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIRÍAMOS en el argot docente, estrategias de prevención lo diríamos en el argot de salud y jurisprudencia. Buscar todos los medios para evitar en caer en el sendero de la desgracia, en este caso de la pandemia; buscar sí el contrapunto dando un giro a la manera de vivir “como antes” pues ya NO TODO VA A SER IGUAL, vamos a vivir a la defensiva dentro y fuera de los hogares, vamos a vivir en otro tipo de enseñanza dentro y fuera de las escuelas, vamos a responder diferentes dentro y fuera de nosotros mismos; espíritu y materia tienen que cambiar pues va a haber otro yo dentro del antes yo. A la defensiva siempre.