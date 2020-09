Educación y sindicalismo

Poca cosa de lo mucho

Vale mas poquito a poco con razón que todo junto de a zopetón.

SAQUEMOS DE MI alforja mis montones de tarjetas con anotaciones que, a mi según ver, llevaron algo o mucho de importancia y que su vigencia no se pierde cuando menos para que nos recuerden algo. Vayamos al grano y disculpen la introducción: Más de quince mil maestros jubilados a nivel nacional, seis mil maestras embarazadas “en su última fase”; llama la atención porque los bebés serán de época pandemica.- En los libros de quinto y sexto de primaria ya aparece el que el que le dije como hacedor de otra época política; el alumnado juzgará lo dicho.- El inicio del ciclo escolar 20-21 bajo los efectos del COVID19 está causando efectos negativos; las clases no presenciales, sin aditamentos electrónicos en casi la mitad de los hogares sobre todo rurales resultan contra producentes al deseo educativo, hay que buscar la estrategia especial.- Los cuadernillos de Conafe deben de repartirse no solo en sus escuelas sino en todas en lo general; los instructores deben de dar orientación para su uso.- Cientos u cientos de televisores “antiguos” están hacinados en el almacén general de la Sege, con un codificador podrán utilizars.

PREGUNTAS: ¿Sabe usted qué es un Velocípedo?, no, no es un flato veloz.- ¿Dónde quedó FOMAPO – sección 26 y sus 26 millones manejados ¿por Banorte? (Noviembre 2007).- Diez años antes la misma 26 creó el FONCASOL UN ENVIADO DEL nacional, Félix Mendoza metió las manos y aquello donde quedó? .-Mi póliza del sindicato donde quedó? Se perdió??.- ¿Sabe usted a quienes les dicen “LOS CUATES”?.- “Irresoluto, débil, voluble, confuso, contradictorio””¿a quien se recorrió a Fox?.- Oigan ¿y Diego Fernández de Ceballos?.- ¿Quiénes fueron los cinco lobitos?.- ¿Y el programa “Rechazó Cero” en educación superior?.- ¿Cuáles fueron los resolutivos San Luis de educación Normal y su reforma??.- Se dijo por el que le dije “existen 20 millones de pesos para entregarlos a las escuelas por parte federal y veinte por parte estatal (San Luis) y QUE NO COBREN CUOTAS ¿¿Qué pasó?.- ¿Y las obras de arte recuperadas por el SNTE y que estaban en manos de Gordillo donde están??.- “Treinta y tres mil escuelas en deplorable estado” “¿en San Luis cuantas?.- ¿¿Sabía usted que el maravilloso historiador y “liberal hasta las garnachas” Nereo Rodríguez Barragán duró treinta años como Director del Archivo General del Estado?

SEGUIMOS ANOTADO…Se dice, se señala que la CNTE tiene 40 diputados en la cámara federal y otros tantos repartidos en los estados, todo al amparo de Morena y el que le dije.- En la corriente ideológica sindical existen maestros comunistas según Luciano Concherio Subsecretario de Educación Superior mismo qué afirmó: “el comunismo es necesario para transformar al Mexico actual” (sic)… Una de las miras del Ganso es la destrucción de la Conago, se está cumpliendo… Que el fruto de la rifa del avión se use para el Fondo de Estabilización… Casi 64 mil muertos por COVID19, casi 256 mil afectados emocionalmente… 29 mil hijos de la madre España fallecen dejándonos sin parientes… Dnuncien a quienes cobren por los libros de texto o los pongan como pretexto para el cobro de “cuotas” (escuela primaria Sergio Valadéz)… CAMBIO EN PLANEACIÓN: asume el C.P. Gerardo Rodríguez Salazar; sale Fernando… Esta causando problemas la educación a distancia, la edad de los maestros y la falta mayor de insumos electrónicos abonan otra pandemia.

ANEXO ÚNICO.- Ojo, mucho ojo, HABRÁ AJUSTES SALARIALES.