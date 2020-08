Educación y sindicalismo

ALIANZA SINDICATO-PATRÓN Y ALGO MÁS

Hay algo noble en darse la mano cuando hay obligación de hermano.

AL AGLUTINARSE LAS fuerzas laborales bajo los movimientos socialistas del siglo pasado y mezclarse con el liberalismo del anterior, la repercusión habida en México tomó los raigambres incluso del anarquismo sobre todo magonista para enfrentar y cortar las garras patronales. Las fuerzas intelectuales sobre todo burocráticas formaron agrupaciones, discímbolas muchas de ellas, para defender sus derechos ante la embestida de explotación patronal; el SINDICALISMO apareció y con ello la integración de una falange de lucha fuerte, concisa, legal y permanente.

DIFERENTES AGRUPACIONES DISTINGUIDAS por sus usos y costumbres, diferentes organizaciones distinguidas por la rama de sus oficios, distintas todas pero una finalidad común: DEFENSA DE SUS DERECHOS. Los liderazgos se envolvieron en la política y esta manejo al antojo las directrices de lucha laboral; hubo entonces un conciliábulo entre la parte laboral y la parte patronal. Necesarios cambios en las estructuras de mando y en las leyes constitucionales para aquilatar e igualar los deberes y obligaciones con los derechos, así nació por necesidad LA HERMANDAD entre la parte de obediencia y la demanda: sindicato-patrón.

ACRECENTADA ESTA DUAL representatividad actualmente, la pandemia ha sido un factor actuante entre ambas fuerzas de la productividad, los miles y miles de hogares despedazados y la disminución de la fuerza productiva que está empujando la sociedad a las orillas de la miseria, sentimental y material, provoca ya un necesario reforzamiento de los lazos del binomio trabajador-patrón. Ambos están sufriendo lo mismo, ambos están en el mismo barco, sólo que este no es un acorazado sino un bajel de doble timón pero en donde a babor, a estribor, a proa o a popa las zarandeadas actuales están agarrando parejo y tanto mueren los potentados como muere el proletariado. Hay que entenderlo, hoy más que nunca debe de haber hermandad para defendernos, para ayudarnos unos a otros.

POR EJEMPLO, EN el ámbito docente en donde más de 1 millón y medio representan la fuerza sindical y en la que se mezclan por fuerza gregaria la parte patronal, existe un lazo indisoluble que con política o sin ella lleva al entendimiento mutuo para la protección de los trabajadores. Si desde 1943 el nacimiento de un vigoroso Sindicalismo que, salvo tres etapas, consolidó la lucha social laboral protegiendo los derechos hoy más que nunca la acción debe de ser manifiesta pero sobre todo para aquellos de la poca fortuna. Ah, porque hay diferencias muy marcadas por la categoría de la base, por la diferencia de plaza, por la ubicación del desempeño, por el género sexual, por la temporalidad y por el amiguismo.

HAY QUE AYUDAR a los que se debe, pero sin abuso de algunos, hay que proteger a los que en verdad necesitan pero sin aprovecharse de ellos, hay que exigir el dar pero sin pedir el pago.

Y ALGO MÁS.- Por efectos de la pandemia 31 mil maestros en San Luis “descansaron desde el 18 de marzo”.- El alumnado 20-19 salió a “tres cuartos”.- Hay maestros y alumnos sobresalientes que hay que aprovechar.- Se paralizaron los concursos, no hubo premios.- El aprendizaje a distancia no puede ser evaluado pues aún no hay parámetros calificatorios.- Arrancó el ciclo 20-21 pero la programación es la misma, no hay cambios en los planes.- Se prepara la entrega de textos de secundaria en la segunda fase: incrementos.- Hay que rendir estadística. JOEL preocupado, exige se preocupen los demás.