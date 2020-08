Educación y sindicalismo

Aclaraciones pertinentes y otras cosas

Vale más decir a tiempo para que no siga mal ejemplo.

UNA COSA ES Que se quieran lucir en la grilla y otra el que desconozcan los procesos administrativos; lo que en el servicio esgrimen posturas contradictorias en la realidad. ¿Por qué señalamos esto?: la semana pasada un supervisor se manifestó alegando que FALTAN LIBROS DE TEXTO en las escuelas sobre todo telesecundarias y secundarias no obstante el que aún no termina el proceso de entrega por parte de la Sege . El presunto autor de la protesta tiene ya larga carrera en la docencia y en el mando, luego entonces conoce a la perfección la temporalidad que se lleva en la dotación de textos a las escuelas mediante la intervención de las supervisiones y de los directores.

LA COMISIÓN NACIONAL de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) surte a las entidades federativas de todo el material solicitado por ellas bajo pedidos especialmente registrados, en este caso por la Sege-San Luis. El envío de los materiales queda pues bajo la responsabilidad de esa dependencia federal y si faltan o sobran libros no es culpa de quien entrega aquí sino de la propia CONALITEG luego entonces, la manifestación del personaje en cuestión (supervisor de educación y perfecto conocedor del proceso) no sigue el cauce debido pues no ha girado reporte de faltantes adonde corresponde (Sege) debidamente por escrito.

LA ESTRUCTURA SECUENCIAL para la llegada de los libros gratuitos a las escuelas oficiales y particulares (en preescolar y primaria) y en secundarias técnicas, generales y sistema estatal es la siguiente: se formaliza la estadística del ciclo anterior y se traspolan los datos al siguiente (2019-2020 a 2020-2021) sin contemplar altas y bajas; en el caso de secundaria se seleccionan los libros por academias o en reunión de supervisores, siete asignaturas en primero, seis en segundo y tercero siendo este el segundo paso; 3º.- se efectúa el pedido global a CONALITEG según el número de alumnos del ciclo anterior (no se conoce aún la nueva inscripción pues está dura todo el mes de agosto); 4º.- se recibe por parte de los envíos de texto de CONALITEG (julio) faltando aún en primarias y secundarias; 5º.- Se programa la entrega POR SUPERVISIÓN y de esta a los directores de escuela considerando el alumnado del ciclo anterior; 6º.- se espera la segunda fase de entrega (INCREMENTOS) en cuanto se registra la 911 (documento de inicio); 7º.- se entregan los faltantes por aumento de la matrícula (septiembre).

LUEGO ENTONCES EN estos momentos en casi todas las escuelas sobre todo de secundaria faltan libros aunque en este caso se le recomendó (desde marzo) que se RECUPERARAN los libros en buen estado para darlos provisionalmente al nuevo alumnado en tanto se cubre por CONALITEG el incremento. Los libros del presente ciclo contienen lo mismo del anterior, el cambio fue sólo en las portadas así es que se pueden seguir usando sin menoscabo de la secuencia programática. (El libro es apoyo). DATOS: CELTGS -SEGE 2020. Correo: celtgs_slp@hotmail.com 4998000-8120.

Y DE OTRAS COSAS.- El SNTE tiene nuevos miembros con la incorporación provisional de los ídem maestros; quieran o no ya están en las filas sindicales automáticamente a su nombramiento… Aún se están cubriendo las plazas con la listas de PRELACIÓN 18-19 (régimen anterior)… No hay basificación automática, los nombramientos son provisionales… Alejo Rivera de la 26 da sus últimos pasos dirigenciales.