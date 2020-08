Educación y Sindicalismo

No hay un calendario escolar único

Hay que perder la esperanza de igualdad en la enseñanza

NO, YA NO va a ser lo mismo, ya no se va a poder seguir secuencia programática normal ni tampoco aplicar planes basados en puntos nuevos que lleven enseñanzas del nuevo ciclo 20-21 que aún no comienza.

Olvidémonos por un buen tiempo de aplicar en cada claro lo que normalmente seguiría, es decir, los parámetros de aprendizaje que corresponden según el nuevo grado; no, no se adentrará cada maestro en lo que debería de enseñar sino que tomará el nivel en el que el alumno está retrasado y retomara los puntos hasta “nivelarlos”, esto deberá de llevarnos a no comenzar el nuevo ciclo hasta lograr lo dicho y ello conlleva una diferenciación en cada grado de cada escuela y de cada nivel.

HABRÁ ENTONCES UN largo periodo de análisis en cada nivel de enseñanza en el que se encuentra el alumno y el maestro deberá de encontrar la forma de lograr esa nivelación para poder pasar el grado siguiente; los planes, programas y proyectos establecidos por el nuevo grado habrán de esperar hasta que las pruebas diagnósticas demuestran la suficiente “nivelación pedagógica” en cada PUNTO BÁSICO del grado anterior. Luego entonces, no hay calendario escolar único que marque el comienzo real de las clases presenciales grupales pues en cada escuela se aplicarán en forma diferenciada las pruebas de diagnóstico que marquen en donde ven fallos los alumnos; la implementación de estrategias estructurales que lleven a la nivelación deberán de ponerse en acción.

TODA LA IMPLEMENTACIÓN estratégica del nuevo ciclo dada a conocer el día de hoy por el secretario de educación federal lleva en si (esta columna se escribe el sábado) NO EL INICIO FORMAL de un nuevo ciclo escolar que, de hecho y de derecho será hasta el próximo mes en tanto cambie de color para abajo la situación de la pandemia; será cada zona escolar, cada escuela, cada agrupación de padres de familia los que pondrán en acción las medidas pertinentes para la adecuada vuelta a clases. Deberá haber tiempo para los consejos técnicos, para la sanitización de aulas y anexos, para fijar bien la preinscripción en el grado de cada alumno y para implementar las evaluaciones, cuestiones que ya se habían fijado para su desempeño y que se ORDENÓ PARAR hasta el día de hoy.

NO, NO HAY comienzo de actividades docentes directas en las escuelas pues inclusive el sindicato giró instrucciones para evitar que el personal de las escuelas (intendentes y anexas) sean utilizados en reuniones “masivas” (¿y lo del congreso?) o donde puedan tener contacto con gente fuera de lo común (¿) es tarea sindical el de la protección del trabajador pero del aval dirigencional se aprovechan algunos trabajadores para poner de pretexto y no cumplir con tareas ocasionales individuales. Según lo que se diga hoy, el sindicato debe de apoyar las medidas de protección siempre y cuando no se limite el cumplimiento de tareas específicas acordes con la situación actual.

DE OTRAS COSAS .- El almacén de secundaria ya está hasta el Full de libros de texto. Se deja en libertad a las zonas escolares para que fijen día y hora para recibirlos.- Ya se dijo, el calendario escolar 20-21 comienza en septiembre en forma presencial parcial.- La Sege y el Seer aún no fijan fechas para el regreso al trabajo administrativo.

ANEXO UNO.- Se recorta el presupuesto educativo. La Sege fija ahorros al hue…

ANEXO DOS.- Ojo, habrá ajustes en las plazas de nueva creación sin base.