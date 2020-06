Educación y Sindicalismo

OTRA SEMANA MÁS

Mientras el tiempo con muerte pasa, algo hay qué hacer en casa.

APERCIBIDOS DE LAS que pueda acarrear el andar pululando a lo loco por calles, con o sin bozal, el encierro en casa nos ha llevado ha hacer lo que por mucho tiempo no hacíamos o a descansar entretenidos en algo que nos gusta. Por mi parte, entre el escribir mis vivencias y el escuchar música o leer y acomodar cosas amén de estructurar cosas de oficina, el tiempo ha volado y si por fuera la pandemia sigue azotando inmisericorde a los que no se cuidan, por dentro seguimos en casa. Y ENTRE SUSPIROS Y ADORMILAMIENTOS en esta semana nos pusimos a repasar una vieja colección de música clásica con Mozart-11, Wagner-8, (me recordó a Adolf), Smetana-8, J. Streisand-11, Falla-7, Brahms-10, Mahler-5, Mozart II-9, Haendel-22 y Chopin-9. Entre sueños y suspiros el alma vive.

¿Sabe usted porque el 16 de febrero de 1916 fue fusilado el general Alberto Carreras Torres? Cosillas de la historia.

Y SI, YA les anda volver a clases, ya están aburridos en casa, ya no aguantan el encierro aunque tratan de entretenerse en algo a veces divertido o a veces fastidioso; los miles de alumnos je cubren la educación básica piden ya el retorno a las aulas aunque sea con las medidas precautoriamente fijadas por la secretaria de salud o las previstas por la propia escuela. El trabajar en cada con las diarias tareas escolares, no es lo mismo que el estar en clases presenciales, hacen falta los maestros, hacen falta los compañeros, las risas, los juegos, la convivencia, la ayuda en las tareas áulicas sobretodo para aquellos a quien la fortuna no les dio una computadora, un internet o materiales para resolver los trabajos.

YA SE DIJO que el 10 de agosto se volverá a las aulas para dar comienzo al nuevo ciclo 20-21, pero ello será sin entrar de lleno al programa y plan regular pues habrá una etapa de regularización sobre todo para alumnos “con retraso académico”, es decir, se nivelará a alumnos que no cumplieron con las clases a distancia y con los que en los DOS y la calificación mínima para el pase automático será de seis aunque eso signifique que “pasaron con fallas”. Por primera vez en la historia educativa de México, se tiene seguro el ingreso al siguiente grado escolar.

LA PROBLEMÁTICA SE presentará cuando hasta las escuelas más pobres en inscripción y economía tengan que ser sanitizadas y provistas de todos los medios de prevención para proteger al alumnado. La SEP-SEGE deberá de proveer el que la escuela tenga suficiente material de sanidad, gel, alcohol, agua, jabón, papel de baño y de manos (no toallas) desinfectantes, cloro, vinagre, detergente y otros adminículos sanitarios a fin de ayudar al alumno a evitar contagios. Ya se dijo, basta que un alumno presente sintomatología adversa y LA ESCUELA SE VUELVE A CERRAR. ¡Cuidado con los padres de familia!, ellos no admitirán juegos de abrir y cerrar. Los integrantes de los Comités de Salud Participativa Escolar deberán de pedir a la SEP-SEGE el apoyo para que la escuela tenga provisión de insumos básicos necesarios sobre todo tapabocas (para el que nos lleve).

POR LO PRONTO, una semana más de encierro y todavía falta el resto de junio y todo julio que de hecho y de derecho ya ENTRAMOS A VACACIONES regulares del calendario escolar y los maestros y alumnos disfrutarán (¡??!) del descanso anual. Se terminó la enseñanza a distancia y sigue la encerrona en casa. ¡Cuidense!