Educación y Sindicalismo

CITA HISTÓRICA: “Señora y muy querida amiga: pensamos que una Monarquía en este país era posible. Pero, significa una prueba gigantesca pues hay que luchar contra los desiertos, las distancias, los caminos, el caos más completo. México está dividido en dos bandos: el conservador y el liberal “…” Juárez aún vive como gobierno. Carlota a Eugenia.

PREOCUPACIÓN PARA LA Sep-Sege lo es el paso alargado de la pandemia que ha provocado el trastocamiento de los tiempos escolares. No, no será este próximo 17 cuando se reinicie. Las clases no serán tampoco el 1 de junio pues, al decir de las fuentes de salud “apenas se estará saliendo de la tercera fase”. La problemática se presenta en cuanto el calendario escolar normal fija el 10 de junio como fecha del último día de actividades docentes para “descarga administrativa de fin de cursos”; la permanencia de la contingencia no termina cuando termine pues sus consecuencias sociales, todas ellas enmarcadas en los procesos de relaciones humanas, provocarán reajustes de toda índole, es decir, muchas cosas cambiarán sobre todo en el trato socioeconómico.

LA VUELTA A las aulas será paulatino, los alumnos volverán cuando el padre de familia vuelva a tener confianza, cuando vea que hay seguridad en los servicios escolares y que el cuidado del alumnado está asegurado; no hay prisa, el calendario puede modificarse aún más, los días pueden ajustarse a las circunstancias y la reanudación puede ser detenida e incluso dar por terminado el periodo 19-20 aplicando el pase automático con las evaluaciones obtenidas en el segundo trimestre. El ajuste, en caso de ellos, se irá dando en el periodo agosto-septiembre ya con las modificaciones de planes y proyectos en cada zona escolar; si habrá vuelta a las aulas pero ello será paulatino de acuerdo a salubridad.

POR LO PRONTO, en casa en un conservador 50 por ciento no hay un orden dado para tener controlado al alumnado que presuntamente debe de estar “estudiando” por diferentes vías pero sobre todo principalmente los libros de texto, y aquí está el meollo del asunto, cada libro está dividido en temporalidades de aplicación y el padre de familia puede seguir la pauta que en ellos se señala; ahí hay ejercicios en cada lección, ahí están las explicaciones y aplicaciones, solo basta con seguir la secuencia del texto. TODOS tienen libros de texto en educación básica y si acaso les faltan pueden y deben de pedirlos a la Sege, todo alumno de cualquier grado debe de estar “estudiando” en casa para presentar prueba.

EN SECUNDARIA, SE había dado instrucción de recuperar los libros de texto al “finalizar el ciclo”, es decir, en julio NO, NO HABRÁ RECUPERACIÓN pues independientemente del contagio que pueda o no existir, el texto se seguirá utilizando para la actualización de conocimiento todo una vez que se vuelva a las aulas pasada la contingencia.

POR LO PRONTO hay que estar preparados para el término adelantado del calendario escolar 19-20 y la vuelta paulatina a las aulas según se presentan las circunstancias de la existencia o no de la contingencia. Esto será dictaminado por las autoridades de salud y mientras eso sucede recuerda: ¡QUÉDATE EN CASA MIENTRAS ESTO PASA! y ¡LÁVATE LAS MANOS!

ANEXO ÚNICO.- El SNTE alarga plazo de Congreso.