Educación y Sindicalismo

Seguimos en las mismas...

No hay Novedad, Señora Baronesa… (Canción vieja).

EN UN SITIO al que me gusta ir por los rumbos del casi municipio de Pozos ya sea por lo típico o ya sea por el pulque que sirven, amén de otros variados platillos platillos y bebidas, me topé con que la mitad de las mesas, arriba y abajo, ya estaban reservadas.

Así sin mucho de donde escoger apoltronado mi escuálida humanidad en donde no había reservación. Poca clientela, solo seis que con el transcurso del momento solo fuimos los que fuimos; pero ¿quién diablos “apartó” los lugares?, la respuesta estaba ahí mismo en las mesas especiales bajo el rubro: RESERVADO PARA SUSANA. Apa pachangon avecindado pues casi diez mesas, 40 sillas y anexas estaban “reservadas”. No, no llegó nadie, termine de ingerir, pagué y me despedí no sin antes volver a leer: “Reservado para SUSANA distancia”. Voooy

SERÁ LA SECRETARÍA DE salud la que dio también el reinicio de clases pues al no ceder la Pandemia (medicina: “epidemia que se extiende a muchos países”) no será al mismo tiempo el regreso a las aulas en todos lados. No, aunque hasta el momento se ha mencionado que será hasta el 17 de mayo en que “pueda” retornarse a clases, solo será esto en determinadas regiones en las que NO EXISTA CONTAGIO (la mitad de San Luis territorial) mientras que en otros lugares el retorno a las aulas será hasta el primero de junio y con ello casi dar terminado el ciclo escolar 19-20 pues solo quedarán 20 días laborales. La Secretaria de Salud federal ha señalado que la SEP deberá de ajustarse a lo prescrito y fijar el retorno a clases no de “jalón” (todos al mismo tiempo) sino por partes sobre todo donde no existe contingencia en ni casos “latentes”.

POR ESTO Y por lo otro, se cancelan todas, dije TODAS, las festividades marcadas en el calendario escolar mismas que ya he mencionado en otras columnas o sea si EL PRIMERO Día del trabajo, EL CINCO batalla de Puebla, EL 10 día de la madre, EL 15 día del maestro y las demás que se les ocurra, aquello de la entrega de medallas, diplomas y reconocimientos así como comidas y francachelas vía presidencias municipales, jefaturas de zona y escuelas con las que se acostumbraba festejar al magisterio. Todo el mes de mayo ¡hasta aquello del “mes de María”! Será inactivo en la mayor parte del Estado de San Luis Potosí en cuanto a escolaridad se refiere. Vuelta a clases el 17 de mayo y el 1 de junio.

POR OTRO LADO.- Se dice, se cuenta, se rumora que en forma particular-privada existen actos litúrgicos eclesiásticos ejecutados por altos prelados (dije prelados), ministros, pastores y demás jerarcas religiosos, a puerta cerrada y con asistencia familiar… Se multiplican también, en lo particular las clases de regularización cuya validez es otorgada por la propia SEP y la SEGE. Buena medida para tener al día al alumnado… Reacomodar pupitres (uno si y otro no) sanitizar aulas, tener gel preparado, baños con suficiente agua (si chucha), jabón y papel (si re chucha) será necesario en cada plantel. La SEP-SEGE no han dicho si se proveerá a las escuelas de estos insumos… Los libros de texto para el alumnado de educación básica serán entregados en AGOSTO una vez que CONALITEG complete los envíos… La Gran Logia Del Estado Libre Y Soberano “El Potosí” sigue con sus actividades operativas suspendidas y sus grados azules y los filosóficos trabajan en lo especulativo cumpliendo sus miembros con sus obligaciones: Séneca 252, Paracelso 18, Hermilo Zapata 284, Albano 34, Pitágoras 175, Giordano Bruno 113, cubren los 33 grados de la masonería en San Luis Potosí. Punto.