Educación y sindicalismo

Siempre la humanidad está en espera que exista hermandad y no la guerra.

SIN MUJERES EN las calles, en las oficinas, en las escuelas, en los centros de trabajo, ¡en el espacio!, material donde pulula el hombre. ¿Quién convocó al paro nacional?, ¿Se dio en cadena al igual que cuando la juventud incita?, ¿De que agrupación salió todo esto?, ¿Qué partido abanderó la lucha?, ¿De que religión salió el movimiento?, ¿A favor de quien o de quien se demostró el hecho? Solo una premisa: LA MUJER; pero no cualquiera, no la común y corriente, no la del diario quehacer hogareño, no la del diario trajinar en oficinas o centros de comercio o fabriles, no la edad madura, no la fiel de las parroquias o confesionarios, no la de vendimias en mercados, no la mujer en particular, si no la de la pluralidad del pueblo.

AYER FUE DÍA de la Mujer pero ¿de cual?, ¿acaso de la acaudalada por herencia?, ¿acaso de la acomodada social por las regalías del trabajo?, será por aquella que a diario tiene viandas profusas?, ¿sera por aquella que viste joyas y ropajes caros?, o será por las esposas, concubinas, amantes o etcétera de los hombres de negocios o amos de la burocracia?, ¿POR QUIEN PUES ES EL MOVIMIENTO? ¡Por los derechos femeninos violados en todos los antieres, los ayeres y los hoy de nuestra historia! No solo la nuestra, la de nuestra provincia, la de nuestra nación si no de todo el mundo porque al igual que aquí la imagen se repite en todos lados.

ASALTOS, ROBOS, SECUESTROS, asesinatos, violaciones, acoso y todo aquello que implica persecución contra las mujeres. No es nada nuevo sino un repetir a diario, a cada instante, EN ESTOS MOMENTOS, hechos que quedan escritos con llanto, con dolor, con sangre, sucesos que modifican la historia familiar y la del paroxismo social revuelto con el miedo, con incertidumbre y el desasosiego, con la inseguridad en cada calle, que en cada plaza, en cada hogar, donde la familia camina, donde vive o quiere vivir en paz. Mujer que a diario sale a la calle, a la plaza, al mercado en un vaivén atávico que se fija la misma vida porque así tiene que ser.

Mujer madre, mujer esposa, mujer hija; vieja, adulta, joven, adolescente, niña; no importa la edad, lo que importa es el sexo y toda mujer lo que presenta en su fisonomía natural. Es la vida de ellas la que se debe de respetar y los hechos también lo niegan; sin las leyes a su favor las que hay que aplicar y la justicia no llega. Por ello y por lo demás millones de mujeres ayer y hoy le hacen su protesta; a gritos o en silencio exigen que la respeten, que las cuiden, que los protejan, que la defiendan. Los porqués ya se han dicho.

COSAS AFINES.-La casi totalidad de las mujeres en la Sege¡se desapareció!...¿sabe usted dónde nació la idea?¡en un grupo de mujeres indígenas!...La lucha feminista dada a nivel mundial fue por los derechos civiles; hoy es por otras cosas más graves… También son mujeres las jubiladas de que exigen el pago… ¿recuerdan las mujeres la SENTENCIA 624 del TEPJF?... Hoy es lunes día del paro femenil ¿todas en contra?... Hay que hacer balance.

