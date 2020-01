Educación y sindicalismo

Se organizan los grupos

Entre trampas promesas y mañas están tejiendo telarañas.

ES LA HORA de esgrimir los resabios, los engaños, lo cierto, lo que se hizo bien ; es la hora de destapar a los que medraron a su favor “las ganancias de los puestos sindicales”; es el momento yo de gritar verdades descubriendo a quienes fallaron en el camino desviando el curso de la línea gremial. El momento esta cerca y salvo la prórroga que pudiera conceder a la 26 el CEN del SNTE, la conformación de los grupos es ya un hecho.

LAS DELEGACIONES Y Centros de Trabajo con mayor o menor cuantía de miembros, estarán representados por los delegados que de ellas emanen una vez fijada la convocatoria general para el Congreso Seccional que por cierto ya casi es plazo para que aparezca (debe de ser con 20 días de anticipación) y conforme lo antiguo será un delegado por cada cincuenta o por cada cien según la cantidad de elementos que conformen la delegación sindical. Esto puede variar pues la nueva conformación de elecciones y la reglamentación que la finca, el voto SECRETO, DIRECTO, LIBRE, PERSONAL E INTRANSFERIBLE (¿?) obligará a que UNO POR UNO, VOTO POR VOTO (casilla por… no ma…) pasarán a la urna a dejar su depósito.

SI, ABSOLUTAMENTE TODOS los grupos agrupados en células representativas tomarán parte y NADIE SERÁ EXCLUIDO si lleva suficiente te representación grupal. No importa que sean católicos, apostólicos, mahometanos, sinarquistas, cetemistas, elbistas, cepedistas, alejistas, chogonistas (¿?), gobiernistas, ortodoxos, MASONES, rodrieguistas, segeistas, derechistas, centralistas, liberales o conservadores (se me acabó la lista) TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS tendrán cabida en el congreso siempre y cuando haya. Sido electos en sesión sindical delegacional como DELEGADOS.

SE HA DICHO a nivel nacional “en esta organización sindicalhay cabida y hay lugar para todos los trabajadores de la educación. SIN EXCEPCIÓN siempre y cuando estén al corriente de su COTIZACIÓN SINDICAL” ¡salud!, aquí es donde la puerca, burra, chiva u lo que sea torció la cola pues si la indirecta directa la dirigió Cepeda Salas a la Güera Gordillo, también pago a los que vayan como delegados a quieran ocupar puestos secciónales ¡o acciónales!, aunque aquí como allá y aculla los descuentos por cuotas sindicales corren por cuenta patronal y conforme al salario nominal. No hay problema.

DE OTRAS COSILLAS.- Habrá que ver la REFORMA LABORAL que ya se implementó en San Luis Potosí y el refil que trae para las filas sindicales. Se habrá de cuestionar a las secciones 26 y 52 sobre la afectación en cuenta a derechos. ¿YA LA ESTÁN ESTUDIANDO?, ¿YA LE ENCONTRARON COMO AFECTA AL TRABAJADOR?, ¿YA VIERON COMO IMPACTO AL 123 Y AL ÍDEM BIS?, pónganse buzos no le hagan al… enzarapao. Y DE QUE el patrón está listo debe de estarlo pues la SEGE se apresta a cambiar de rumbo para ajustarse a la próxima aplicación de la reforma educativa del que le platique. El apoyo dado tras barandales y confesionarios al próximo candidato, único viable, es para quedar bien… ¿A que vino Miguel Antonio Meza Director General de la Conaliteg?, no fue únicamente a “conmemorar” un aniversario, no, vino también por lana…

ANEXO ÚNICO.- La masonería potosina instala a nuevos dignatarios.