Educación y Sindicalismo

Todo está en repetir la cifra para que no nos resulte pifia.

PARA LA NUMEROLOGÍA kármica cifrada en las antiguas interpretaciones, la repetición de cifras sobre todo bajo los nones con múltiplos, submúltiplos y derivaciones, llevaba a la aplicación de cálculos vivenciales que cambiaban por completo el rumbo destinado inicial. Año 20-20 dualidad en marcaje repetitivo que a simple ateada no tiene significado alguno pero que bajo el camino kármico señala el andar doblemente el sendero quizá una vez de prueba y quizá otra vez de comprueba; repetir dos veces las cosas juntando la duda, él "a lo mejor", el "a ver si sale" o a veces la ignorancia de un lado, mientras del otro se reitera lo mismo para corroborar lo dicho o hecho. De todas maneras la dualidad existirá.

Y ASÍ, los boatos de Navidad y Año Nuevo ya pasaron, los tiempos vacacional es en su primera etapa calendárica escolar ya recién quedaron atrás; hoy y mañana aún son asuéticos oficialmente aunque en San Luis se paga un día de labor por aquello del adelantillo que se dio bajo petición sindical. Es decir, siete al trabajo de ahí en adelante hasta los puentes por celebraciones cívicas y que YA se han mencionado en otra fuente. Salvo 3 febrero, 16 marzo y 1-5-15 en mayo, los demas son días laborables en ala y escuela aunque los maestros siguen su marcha habitual.

SI, MARCHA normal pues no existen cambios en páne, programas y proyectos porque todo ello se finca desde el inicio de año y esto fue en el agosto del año que finiquitó recién; es decir todavía no se termina lo planeado y por lo tanto los cambios alocados que el que le dije y Moctezuma cacarearon (ya le bajaron) NO PODRÁN REALIZARSE porque lo que se planeó para el ciclo escolar 2019 aún sigue su marcha y ni sindicato, ni oficialidad puede cambiarlo pese a la transferencia de bártulos de lo primero.

LO QUE SÍ que habrá cambios es en lo sindical pues a estas alturas ya se está definiendo si el congreso seccional se realiza en esta capital o efectúa en alguna municipalidad del interior aunque por costumbre de décadas siempre que se realiza fuera quiere decir que existe conato de imposición y para que las "fuerzas retrógradas (contras) no hagan borlote. SIETE EJES de lucha por los buenos: PARTICIPATIVO, AUTÓNOMO, TRANSPARENTE, CON EQUIDAD, ANTIACOSO (?), ANTIVIOLACIONES y UNITARIO. En cuanto a lo primero, lo segundo, eso es repetitivo, junto con lo último, lo demás está metido como nuevas fuentes de reabastecimiento ideológico aunque esto no hará mella en el arrastre sindical. El magisterio potosino sabe bien con quien esta y habrá puestos para todos sobre todo para los reaccionarios.

Y RECUERDEN QUE "Ya sé esté pagando un 7% más al salario base como "aprecio y buena voluntad del ganso a profes (sic)... Aparte de ello el aão viejo dejó 116 mil 458 basificaciones para otros tantos docentes que QUEDARON IDÓNEOS bajo el proyecto peñanietista...Se analizan cambios de lugares en la Sege conforme el plan de revisión de resultados...La caja de ahorros seccional y delegacional tiene dificultades para liquidar fondos a socios, se busca la lana.

ANEXO ÚNICO: Gordillistas se preparan para el Congreso, los de la 26 les dan entrada