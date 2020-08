Educación a distancia, reto histórico

Por primera vez en la historia de México los niños, niñas, adolescentes y jóvenes iniciarán un ciclo escolar a distancia por la pandemia de coronavirus que significa un gran reto porque les hará necesario tomar las clases, en la seguridad de sus casas.

Quiero desearle mucho éxito a quienes por este motivo encenderán sus computadoras o sus televisiones con toda la emoción y la alegría del primer día de clases. De mi madre y mi padre, aprendí que la escuela es una de las cosas más importantes de la vida y por eso les deseo que aprovechen mucho y que ese conocimiento sea la base de un mejor futuro para ustedes, sus familias y para México.

A nuestros queridos maestros, les manifiesto mi sincero agradecimiento por responder con profesionalismo y entrega a los nuevos desafíos que nos plantea el manejo de las tecnologías de la información y la pedagogía cibernética. ¡Gracias por dar siempre lo mejor que tienen: su amorosa vocación para compartir su sabiduría!

A los padres y madres de familia, les expreso mi reconocimiento por el esfuerzo enorme que deben hacer para trabajar y llevar el pan a la casa, pero además, apoyar el proceso educativo de sus hijos, créanme que son ustedes mexicanos excepcionales y en el futuro, los héroes de sus hijos y de todos los mexicanos.

A las autoridades educativas les ruego estar atentas al desarrollo del ciclo escolar y de la pandemia que enfrentamos para poder reaccionar de manera oportuna tanto a los cambios en el semáforo de riesgo, como a los posibles problemas de índole tecnológico y de adaptación que puedan enfrentar alumnos y maestros.

Pero también en este momento quiero hacer un llamado a solidarizarnos con aquellas familias que por diversas cuestiones, no puedan dotar a sus hijos de todo lo necesario para esta etapa; es posible que muchos no tengan para adquirir todos los útiles escolares, libros, servicio de internet o no tengan televisión para seguir las clases; si usted conoce a alguien en esta situación y está en sus posibilidades ayudar, hágalo por favor, en lo personal estoy haciendo lo propio, si nos esforzamos todos juntos, no se quedará ningún pequeño o adolescente sin estudios.

El pedagogo John Dewey, padre de la teoría de la escuela democrática tenía una máxima, “La educación no es preparación para la vida, es la vida misma”. ¡Mucho Éxito niños, niñas y jóvenes!

Marco A. Gama Basarte (PAN)

Senador de la República por San Luis Potosí

Twitter: @MarcoGamaSLP

Facebook: MarcoGamaSLP/

