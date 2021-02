México vive una historia con muchas páginas por escribir y asuntos por resolver, necesitamos salir de las sombras sin crear falsas expectativas para que la sociedad no grite ¡paren el mundo que me quiero bajar¡ porque no tenemos a donde bajar.

Un día te das cuenta que el tiempo no miente ni espera por nadie, tampoco perdona y todo y todos tenemos fecha de caducidad, entonces disciernes que los rumores son la reserva que toman los hechos antes de convertirse en verdad, verdad real y palpable como la existencia de dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, estupidez que probablemente es resultado de la ignorancia, buena fe e ingenuidad de las personas aunada a su falta de memoria histórica, por eso no asombra que la gente acepte falsas verdades como es, creer que un aeropuerto inaugurado hace más de cincuenta años se acaba de inaugurar.

La verdad histórica indica que lo que se inauguró fue la remodelación de la ya existente Base Militar de Santa Lucia y que el cacareado ¨primer vuelo ¨ fue un aterrizaje en la nueva pista de un aeropuerto militar, por eso, el infinito de la estupidez resulta tan irrelevante como la sandez presentada de manera gráfica en pasquines que entregan los siervos de la nación por parte del partido en el poder entre gente de escasos recursos y desconocimiento de la verdad, diciendo que México es el país número uno en vacunación en Latinoamérica, mostrando que hay personas espiritualmente dormidas.

Mientras las tretas engañabobos no terminan, los diputados olvidan que son nuestros representantes y no empleados de gobierno, aun asi, obedecerán ciegamente las órdenes recibidas por parte del mando mayor de no mover ni una coma al asunto de la contrarreforma eléctrica, aunque eso sí, lo importante es la no corrupción y primero los pobres, por eso, no comprendo por qué no se les dice que en el fondo de cada palabra emitida solo existen verdades a medias, como aquella con la que, mi poco conocedor compadre Chuy despertará pronto sin llevar sustento a la casa, pues ya no podrá vender sus frituras afuera de las escuelas debido a que el Senado aprobó las reformas a la Ley General de Educación prohibiendo vender alimentos chatarra cerca de ellas, aunque no hay modificaciones que afecten a los floricultores y si a los restauranteros, ni los unos, ni los otros tendrán un grandioso San Valentín ya que éste, llegó desangelado entre pandemia, inseguridad y pobre economía.

Mientras unos no pueden prevenir, quienes se pusieron abusados fueron los padrecitos para el Miércoles de Ceniza, con el fin de evitar propagación del Covid decidieron, que la colectiva ¨encenizada¨ correspondiente a este día la efectúe cada fiel en casa adquiriendo desde este domingo sobrecitos con ceniza llevándolos a casa sin costo, asi, mientras te persignas, rezas para que Dios nos proteja de las tres crisis que enfrentamos: económica, de seguridad y sanitaria animándonos a votar en Junio evitando que nos lleve de nuevo la encenizada?

O más bien la ¨tiznada¨; esto me hizo recordar a una curandera que decía: ¨si te pasas de sombra, te jodes¨, o sea si no te curas y previenes, te enfermas, por eso los mexicanos debemos someter los desastres al orden, tomar los desastres con decisión y poca diversión, prepararnos cada día para las pruebas diarias y no el día del examen, disponernos a enfrentar realidades y no verdades a medias, ya vimos que no es lo mismo conocer a una persona de candidato que de presidente o a un epidemiólogo en el laboratorio que como encargado de resolver una pandemia que le quedó inmensa.

El talento de un político se mide por la forma en que cumple y hace cumplir sus obligaciones para el bien de los ciudadanos, por la forma en que transforma y resuelve desastres y situaciones imprevistas e impredecibles, por su sensibilidad política y responsabilidad, por adelantarse a los tiempos difíciles tomando medidas adecuadas para prevenir y solucionar sin arrogancia reconociendo y corrigiendo errores.

Entendiendo que moverse en la dirección del viento evita el caos, que debe ser luz, no obscuridad; nuestra responsabilidad como ciudadanos es crear un ejército de personas vibrando en la positividad imposible de convivir con la soberbia de no reconocer el uso del cubrebocas, escrutando la estupidez que vivimos cargada de falta de pasión y amor por quienes nos dirigen, estupidez llena de falsas realidades que llevan a la gente a parar el mundo y buscar sus propias soluciones, si usted desea cambiarlo empiece con su entorno familiar y laboral mientras yo espero sus comentarios en

angeldesofia@yahoo.com.mx

Gracias