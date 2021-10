¿Dónde jugarán los niños?

Convertir la Casa de Gobierno en albergue de niños y ancianos en condición de abandono, fue la noticia positiva de la primera semana de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

Lo demás fueron reclamos, denuncias y acusaciones por la “herencia maldita” que recibió de su antecesor Juan Manuel Carreras. Deuda pública, un helicóptero al que le falla un motor, poco dinero en las arcas para hacer frente a los retos financieros inmediatos, un puente estatal colapsado, una cárcel inhumana y un Hospital Central sin recurso ni medicamentos, fueron los temas que se llevaron las primeras planas. Quizá este asunto del Hospital Central sea el más estridente de todos. Acusó de ser una “lavandería” de dinero sucio, de 1,700 millones de pesos a través de la compra de medicamentos falsos para el cáncer y 40 toneladas de caducos, además de pagar mantenimiento por un edificio que nunca funcionó.

La investigación sobre la caída del puente en la carretera de cuota Cerritos-Tula será una prueba de fuego para que el nuevo gobierno demuestre que va en serio contra la corrupción. La CMIC ya deslindó a la constructora Quid SA de CV pues tenía pocos días a cargo de la obra, es decir, esta empresa no lo construyó ni le dio mantenimiento, sólo se encargaba de la rehabilitación tras las anomalías detectadas en Julio pasado. Hay que buscarle más a fondo al tema. Contacto directo es el que mantiene Ricardo Gallardo Cardona con los potosinos, y tanto a la llegada como a la salida de Palacio de Gobierno, se detiene para escuchar y conversar con las personas que se acercan para saludarlo, plantearle algún problema, felicitarlo o simplemente pedirle la clásica selfie. Una nueva forma de hacer política de un gobernador del pueblo y para el pueblo. La alegría y convivencia familiar volvió a la plaza de Armas, con el inicio de las tardeadas musicales, que ha implementado¸ frente a las puertas de Palacio de Gobierno, la Secretaría de Cultura, a través de la Banda de Música de San Luis Potosí, en donde, ya en confianza, potosinos y turistas se ponen a bailar. Sin lugar a duda un atractivo para los potosinos y los visitantes que ha implementado la nueva administración gubernamental, en un primer paso para reactivar, durante la tarde noche, el Centro Histórico de la capital.

Anunció que la Guardia Civil estará conformada por cuatro mil elementos, con lo cual se dará rumbo al combate contra la delincuencia y el crimen, en donde tendrán una participación activa los elementos policiacos que se encontraban realizando tareas burocráticas o estaban comisionados como escoltas de los “poderosos”. Las Mesas de Seguridad se trasladarán a las cuatro regiones del Estado, con lo que se irá a donde están los problemas. Por su parte, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, Ruth González Silva, ha comenzado a devolverle el rostro humano al DIF Estatal, implementando las primeras acciones para que brinde servicios gratuitos y de calidad a quienes lo requieran. En su agenda tienen prioridad los adultos mayores, los jóvenes y niños que enfrentan alguna discapacidad. Pero también continúan surgiendo anomalías en el manejo y administración de los bienes estatales y ahora es en los Invernaderos de Santa Rita, donde se ha detectado el saqueo de más de 600 toneladas de tomate durante los últimos meses, por lo que las nuevas autoridades ya investigan a los políticos que sangraron los viveros, que eran una fuente de trabajo que iba a servir para todos los habitantes de la Zona Media. Digamos que esta primera semana del nuevo gobierno fue como el primer round que utilizan los boxeadores para reconocer al rival, tantearlo, medir la distancia y más adelante, ya lanzarse en serio. Si todos pensaban que la primera semana de Ricardo Gallardo en el poder sería diferente, se equivocaron. Es normal. Hay que reconocer el terreno, saber donde se está pisando, con qué recursos se cuenta y una vez que se tenga el diagnóstico real, no el preventivo que le dio el gobierno saliente en la entrega-recepción, se tomarán decisiones. Apenas una semana de tanteo y donde le pican sale pus. Lo único seguro y fenomenal es que ya se sabe donde jugarán los niños que nunca han tenido nada y que ahora, espacio es lo que les sobrará.

CONTRASEÑA

Demagoga, intensa y adicta a los reflectores, la secretaria de Turismo a quien sus amigos le dicen “Paty” Veliz, está llevando tanto el cántaro al agua, que en Palacio de Gobierno creen que se puede romper en cualquier momento. Hasta sus aliados protectores tienen un límite de paciencia y la señora ya está llegando a él…Resulta que más con saliva que hechos, está promete y promete, declarando y declarando, incluso más que el gobernador, para al final caer en lo mismo que criticó y usó para llegar al cargo que ahora desempeña: afirmar que se harán congresos médicos, culturales y de servicios, siempre y cuando el Covid-19 lo permita y ¿sabe que?, no lo va a permitir como no lo hay permitido el último año y medio y entonces, la flamante funcionaria que todo lo iba a resolver, empezará a buscar pretextos y salir a presumir la filmación de documentales, porque no habrá más…Le dejaron un aeropuerto casi nuevo en Tamuin, una autopista de Valles a Tamazunchale, dos pueblos mágicos nuevos, inversiones en infraestructura en la Media Luna, las Cascadas de Tamul, el Sótano de las Golondrinas, una zona natural protegida en La Joya, e infinidad de obras de mejoramiento en el Centro Histórico de la capital. Para que recupere la confianza de su jefe, debe demostrar con trabajo y no con rollo, que es eficiente…Lleve usted la cuenta de aquí a que se haga el primer “congreso médico”, porque seguramente pasarán meses…HASTA LA PRÓXIMA

Twitter: @lozano_ray

Twitter @lozano_ray