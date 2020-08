Distractores y Límites

Dijo Don Quijote a Sancho: Nunca fui defensor de reyes, peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben nunca les darán, palabras que se aplican en este momento en el México que vivimos donde se destronan reyes para coronar piratas ignorando que el oro del rey no será repartido entre el pueblo pues los piratas solo reparten sus tesoros entre piratas, por lo pronto, nos encontramos inmersos con distractores que desvían la atención de lo importante y lo urgente por querellas del pasado, sin restar la importancia que tiene atrapar pillos del pasado aunque aún faltan unos cuantos que ostentan cargos presentes, nos encontramos escuchando un discurso mañanero que nos lleva a donde quieren, sin analizar realidades palpables donde tras escuchar la explicación de Doctores inmersos en la pandemia, las cifras no coinciden entre el dicho y el hecho y aterra la realidad, ésa, que indica que el 60 por ciento de la gente que llega al seguro social tiene desenlace fatal o esa que muestra a Mexico con mortalidad del 11% por el coronavirus y nos sitúa en tercer lugar de muertes a nivel mundial, cifras que con el simple uso del cubrebocas podrían disminuir, ignoramos la realidad económica y nos presentan la que nos gustaría tener pues del dicho al hecho hay gran trecho y la verdad se sufre en carne propia por los ciudadanos, tanto como la violencia y la injusticia, palpable no solo en el ya sonado caso de ¨Todos Somos Daniel¨, porque tú, yo y todos, podemos ser objeto de un levantón en la calle por representantes de la ley y crearnos muertitos y delitos no cometidos; desconocemos las deficiencias del presupuesto tributario pero nos enfocan a la realidad del tesoro de Lozoya y sus amigos creyendo que éste, se recuperará, haciéndonos suponer que si hay devolución no se repartirá entre piratas pues cansados estamos de más de lo mismo. Por eso, no se vale mantener lo público arruinando lo privado, ni hacer riqueza sin medida a través del uso de lo público en beneficio personal, bienvenidas las disposiciones de actuación y penalización mientras no sean un distractor más para ganar votos en las próximas elecciones, vivimos en un país donde para variar, las voces opositoras callan, será porque nadie desea alejarse del calor y abrigo del poder dejando clara manifestación de cobardía y falta de conciencia cívica. Cómo calificar la corrupción si hemos sido parte de ella la mayoría de los mexicanos, ¿podremos calificar a los gobiernos solamente por su corrupción?, excelente será el día que los califiquemos por sus beneficios reales y sustentables mismos que puedan llevar al país a mejorar y continuar con estas mejoras en el largo plazo. Cómo deseo seguir siguiendo el corazón y soñando en un rincón creyendo que hay un Dios que nos cura las heridas para poder seguir cantando como pueblo, sin morir en cada canto, extrañamos los recuerdos de otros tiempos y aunque tal vez no fueron mejores si fueron diferentes y entre una y otra cosa busco, que los días no se vayan sin regalar la intuición al alma de mi Patria para mejorar, sabiendo que algo pasa y nada cambia a pesar que se habla de seguir avanzando en proyectos, por eso en este momento donde todo parece haberse parado para darnos cuenta de nuestra fragilidad no alcanzamos a visualizar el peligro de la realidad que se vive porque deseamos hacer valer nuestros derechos como mexicanos, derechos que nos permitan vivir sin tanta agonía y zozobra, ayudando a quienes nos ayudan y enjuiciando a quienes nos lastiman, aplaudimos a los que en esta pandemia se han entregado y analizamos con severidad a quienes han faltado a la verdad y ejercen control de ella, pedimos que no haya grito aunque se ejerza una ¨celebración responsable¨ de éste, pues ante tanta irresponsabilidad me pregunto como se puede ser responsable de no parar la pandemia con un grito fuerte de Quédate en Casa, las luchas se distorsionan cuando buscamos culpables para poder justificar los errores de omisión o acción, se distorsionan los resultados cuando se ocultan las verdades, se pierde la confianza ante tanta confusión, ante tanta violencia y feminicidios, ante tanta duda a la verdad de los casos, busquemos construir un México que viva intensamente donde los ciudadanos puedan vivir abrazando la vida y lo que ésta les va brindando, donde el dolor no sea el eterno diario vivir y el amor se recupere ante tanto cambio que nos da la oportunidad de modificar lo que nos sirve para el futuro, evaluarnos y evaluar nuestro entorno viviendo con un sentido de vida y país donde marchemos juntos, gobernante y pueblo y mientras otro sueño más construyo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias