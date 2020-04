Dirigir o digerir

Von Karajan Director de Orquesta dijo: ¨El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar la orquesta¨ dicho muy ADOC para nuestro gobernante quien tras la presentación de su plan para controlar al coronavirus dejó claro que sería bueno dejar la batuta a sus eficaces técnicos colaboradores que saben lo que hacen, como dice la Cábala: suerte significa aprendizaje, tiempo y lugar, si no aprendemos la lección del momento en este país, ignoro qué se avecinará. Conocemos la cuarentena y sabemos los riesgos y no entendemos, menos con mensajes que una televisora nos envía diariamente con la cantaleta que hay que salir a buscar que comer, lo que no dicen es que si el virus ataca, aun con comida poco comeremos, el Presidente indicó escaso apoyo para los pobres que trabajan cuidando a los pobres que reciben dadivas y retribuyen votos, asi los empresarios deciden apoyar a pequeños empresarios que crean la mayoría de empleos del país y también votan. Curiosa es la condición humana, cuando hay que ir a trabajar repelamos y ahora añoramos salir al trabajo, quien gustaba quedarse en casa ahora parece león encerrado rumiando por salir, analicemos las condiciones en que estamos viviendo esta cuarentena, el dónde y con quien la estamos pasando son lecciones que el universo nos manda para salir bien, reconocer que en este momento, solos o acompañados estamos aprendiendo a mejorar condiciones de vida y terminado esto reintegrarnos sanamente, nada es casual, no te desgastes pensando en quee otro escenario podrías haber vivido, este, el que vives es el escenario perfecto para aprender la lección que te llevará a ser mejor, tal vez te des cuenta que lo que tenías no era tan malo y te des tiempo para recuperarlo o tal vez es el momento para planificar tu futuro profesional y personal para crecer y llegar a metas que te traces y aprender a amar tu entorno y vivencias, si no eres feliz en ese entorno tienes oportunidad de salirte y ser feliz, crecer y aprender

Convencida estoy que el coronavirus no vino para quedarse, vino para enseñarnos una mejor forma de vida y convivencia familiar con vecinos y amigos, que el globalismo es inferior a la soberanía nacional de cualquier país, que un ser invisible y prácticamente desconocido afectó al mundo entero económica, espiritual y físicamente por lo que no somos ni tan poderosos ni tan soberanos como creíamos ser y mucho menos invencibles, comprender que tanto el presidente como los ciudadanos somos un complemento, si no se ponen remedios reales y se tapa la verdad con neumonías atípicas, su 4 T no llegará a feliz término. Vemos la Unión Europea y las potencias mundiales desconcertadas, sin armas para enfrentarse a un pequeño virus que causa confusión, histeria y miedo agravado por el colapso sanitario físico y mental creando estrés colectivo, desnudó a gobiernos ante falta de previsión sanitaria, quedó descubierta la carencia de seguridad social evidenciando la diferencia de ser y no ser, país que no cuida a sus ciudadanos y no les enseña a respetar y respetarse para evitar morir masivamente no tiene conciencia nacional, mucho menos ética social, asi no vencemos la pandemia nos convertimos en pandemia Mientras usted se queda en casa, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias