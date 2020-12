Diciembre, mes de agradecimiento

Durante este Diciembre nos hemos dado cuenta que somos sobrevivientes de un naufragio colectivo donde todos hemos perdido y pocos hemos agradecido el hecho de estar vivos, es esencial aprender a incorporar el agradecimiento cada día, incorporar la palabra mágica GRACIAS como sentimiento que se vive en cada instante y por cada suceso que experimentamos durante este año al retomar valores esenciales para vivir, año que nos enseñó el haber aprendido a apreciar el amanecer y el atardecer para crear un nuevo mundo de unidad y amor donde podamos disfrutar la vida más que nunca. Este año, llamado por algunos, el año de la muerte, aprendimos que a pesar de esto, estamos vivos y sanos, aunque hubo momentos en que nos sentimos a la deriva creyendo que nuestra barca había perdido el rumbo por ratos, aun asi, continuamos en el camino sin hundirnos, agradeciendo que en medio de este aparente caos no perdimos la fuerza para rezar, al contrario, la reafirmamos encontrando un poder que está más allá de nuestro entendimiento y nos renueva diariamente aunque olvidemos agradecerle el nuevo día, por eso hoy, digo y seguiré diciendo cada mañana, GRACIAS, porque esa sencilla palabra deshace mis temores y dudas confiada en que las cosas se lograrán y la vida continuará.

¿Qué ocurre cuando la gente se vuelve dura y maneja mal las emociones, sin escuchar el corazón nublando la razón?, ¿Qué ocurre cuando se desbocan los enojos, el miedo y la desesperación? Que dejamos de tener empatía con los demás, dejamos de escuchar lo bueno que hay enfocándonos en lo negativo, por eso, las personas, como los países, necesitan dirigirse con una emoción básica contenida en los escritos bíblicos: amar al prójimo como a ti mismo, pero ¿qué pasa si yo no me amo porque estoy lleno de enojo y resentimiento? ¿cómo puedo cambiar para amar? Con la palabra mágica GRACIAS, repitiéndola ante cada situación vivida, sea o no, la situación que esperaba o deseaba, asi, podré evitar ver las sombras de los pinos proyectándose por encima del sol silenciando misteriosamente el susurro del aire y el trinar de los pajarillos, buscando el ritmo de pasos interminables que caminan de modo incesante llevando alegría en el agradecimiento sin buscar glorias pasadas en el resonar de trompetas ya agotadas, para con sencillez, encontrar la grandeza de un sol que asoma nuevamente por el horizonte cada vez que se escucha el trino solemne del pájaro dispersando la sombra sobre la noche en la árida montaña, no en la noche de las brujas, sino en el tiempo de pandemia con la presencia del Covid, comprendiendo que el cuadro que le forma no durará eternamente, como no duraron los aquelarres de las brujas en la Noche de San Juan.

Agradeciendo, nos convertiremos en seres de emoción pura que se entienden y perdonan, agradeciendo, adquirimos paciencia y aprendemos a compartir y amar con amor profundo, mirando con los ojos del corazón, sin juicios o críticas, demostrando amor al prójimo dando contenido a nuestra vida, por eso, ahora que acaba de pasar la Navidad comprendamos que Navidad es amor todos los días, es paz diariamente, es vivir con comprensión y respeto para tener actitud positiva y amor a la vida. Navidad es cada día del año, es recorrer la vida disfrutando un segundo, un minuto, una hora, las 24 horas del día, todos los días del año, Navidad es saber que hay amor y hay tristeza, que hay dolor y disfrutar un día en pijamas, Navidad es visitar a los amigos y permanecer en casa en estos tiempos, es disfrutar el festejo solo o en compañía, con o sin recalentado.

Por eso, demos GRACIAS porque en esta Navidad percibimos que el año fue de aprendizaje, GRACIAS porque seguimos en el ahora y aquí, de pie, con salud y con fe, con la certeza que los amigos son importantes ya que duplican las alegrías y disipan las tristezas, que la familia debe ser prioridad y la salud depende en mucho de nuestra actitud y cuidado. Mientras yo disfruto de mi navidad, espero sus comentarios en angeldesofia@tahoo.com.mx