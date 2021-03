Democracia: ¡sepa ganar!

En el conocimiento científico de las Ciencias Políticas hay elementos claves para ubicar los escenarios futuros de las sociedades.

Estamos en pleno proceso político electoral a nivel nacional y local, de manera especial aquí en San Luis Potosí con la renovación de diferentes espacios de elección, desde la gubernatura, hasta las presidencias municipales.

La democracia va más allá del día de las elecciones, de tener un voto libre y secreto: significa el comportamiento de quienes triunfen, además de cumplir con las promesas hechas durante la campaña. La democracia se extiende entonces para aquellos que pierden y para aquellos que ganan; en el hoy del siglo XXI se visibiliza en las acciones de quien alcanza un espacio de poder.

Todas las personas candidatas a un puesto, por más pequeñito que sea, tienen un interés personal, individual, lo cual no es malo; sin embargo, lo recomendable es no negarlo. Por ello la grandeza está, principalmente en quien; muy lamentable es escuchar frases como: “tú trabaja con quien quiera trabajar contigo y con quien no, no lo hagas, ignórala e ignóralo”; ¡qué terrible recomendación!, antidemocrática, violadora de los derechos humanos.

Quien gana un espacio, al recibir un salario que provienen de fondos públicos, debe servirle a todo el grupo grande o pequeñito, la persona que gana es la que debe motivar, la que debe incluir a todas y a todos, la que debe encontrar estrategias para lograr incorporar el talento de cada ser humano.

Si la persona sólo se rodea de quien le aplaude por estar en el poder, a la larga conseguirá un buen sueldo, una buena jubilación cuando acaba de llegar, pero será evidente la exclusión hacia las y los otros; además, le irá mal en su cargo, no alcanzará las metas. En las siguientes elecciones las y los triunfadores deberán de saber ganar, allí es donde se ubica la grandeza del hoy, año 2021.

Por ello si es candidata o candidato, sepa ganar, no excluya, respete a todas y a todos; y tal vez en algún momento se gane el respeto de quien difería, el triunfo con el voto es el primer paso, la inclusión es el siguiente.

Este 8 de Marzo tuvimos el Día de la Mujer 2021, nos permite reflexionar sobre el estado actual. Tema esencial, básico y fundamental para trascender en las sociedades, repito la frase de una amiga española: “Nos quisieron enterrar… no sabían que éramos semillas” y entonces creceremos, no sólo en el tema de la muerte física, si no en el de todos los ámbitos. Para muchas mujeres, como su servidora, cada logro ha sido ganado y no regalado, este 8 de Marzo cobra un gran significado, gracias a todas las mujeres y a todos los hombres que me han apoyado.

Y sí, otra vez hubo un fallo en “El Realito”, solicitamos la intervención de la máxima autoridad, el agua es esencial para la salud de los potosinos; ¡quien comete estos errores que cambie de profesión!

