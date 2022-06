De que se nota… ¡Se nota!

Replicar la 4T en San Luis no es fácil, pero ya se nota. Un gobierno de un solo hombre, una sola voluntad, con un grupo de funcionarios con 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de lealtad.

Sin embargo, los resultados de la réplica pueden no ser iguales. Los problemas nacionales, sumados, abruman. Los correspondientes a San Luis Potosí no son pocos, pero un solo hombre no puede multiplicarse para resolverlos si tampoco escucha la diversidad de opiniones y carece de un equipo de apoyo profesional.

Evidencias hay muchas. La sequía es abrumadora y sus consecuencias serán peores. Siempre habrá un distractor de la opinión pública para llevar la agenda a otra parte, ocultando la absoluta falta de ideas para encontrar una solución eficaz.

Nuestros caminos son inseguros. No sé si hace más daño el rumor que la realidad, pero el temor se extiende y no hay evidencia de atención suficiente y eficiente. Se llega a la conclusión de que hacen falta elementos policiacos a lo largo y ancho del estado. Realmente son pocos los amantes del peligro.

Diseñar polos de desarrollo económico en las cuatro regiones a partir de la satisfacción de nuestras propias necesidades implica un esfuerzo mayor. Generar riqueza con las actividades primarias y empujar su multiplicación con las actividades secundarias y terciarias, reclama organización y, sobre todo, honestidad. Y sí, se necesita un líder.

Para tener un gobierno rico se necesita un pueblo rico. La 4T propone lo contrario, un gobierno benefactor que reparte el dinero fiscal de los que producen por iniciativa propia. Así, la riqueza no se multiplica, se derrocha. Desastrosa forma de encarar la realidad.

Los más de mil millones de dólares anuales son un recurso de subsistencia para miles de familias del altiplano y de la zona media del estado. Son un bálsamo para los receptores, sin embargo, la pobreza de más de la mitad de los habitantes del estado reclama una dinámica distinta para reducirla.

Multiplicar evidencias para señalar réplicas entre los estilos de gobierno de la federación y del estado puede ser un ejercicio saludable en la medida que los ajustes a nuestra realidad arrojen resultados diferentes, quizá mejores.

Incongruente en este tema es la falta de los principales proyectos de un plan estatal de desarrollo, también las ausentes acciones conjuntas entre municipios que forman parte de las cuatro regiones del estado.

En el esfuerzo de replicar el esquema federal en el ámbito del estado, existen aspectos contradictorios e inexplicables. Por eso es por lo que los resultados iniciales deberán mostrarse en septiembre próximo, cuando sea la hora de rendir cuentas.

No debe uno olvidar que el año de arranque en toda administración estatal es un periodo de ajustes que endereza el trabajo sexenal, sirve para poner las bases y deja claro si corresponde o no a las esperanzas de un pueblo que, a pesar de todo, sigue buscando sus propias soluciones, no siempre al lado de quienes aseguran representarlo.

IR AL CENTRO ES UN SACRIFICIO

“Ir al centro” es algo que hoy tiene un costo alto y que muchos conductores de vehículos consideran un “verdadero sacrificio”.

La concentración de las actividades comerciales, gubernamentales y hasta municipales en el llamado Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí es causa de que más de 100 mil vehículos terminen haciendo rondines lentos ante la falta de “cajones de estacionamiento”.

El parque vehicular en la ciudad es impreciso en su cantidad total. La estimación más cercana imagina que por el laberinto de calles, avenidas y bulevares circulan más de 350 mil automotores particulares y oficiales. A ellos deben agregarse los vehículos procedentes de los municipios cercanos, los de ciudades de entidades vecinas que vienen por variadas razones. Todos se convierten en un remolino a las horas pico de la actividades en el área comercial e industrial.

La autoridad municipal, entre tanto, aprovecha la situación para elevar sus ingresos monetarios. Las aceras con parquímetro son estrechamente vigiladas para que ningún automovilista viole la norma y deje de pagar la cuota municipal obligada. El problema es que “ir al centro” sigue siendo indispensable.

La falta de estacionamientos vehiculares en la mancha urbana de la capital es un problema extendido. De acuerdo con datos de INEGI, de las 259,302 viviendas que hay en el municipio de la capital, en 161,742 (62 %) sus habitantes tienen al menos un vehículo. Aquellas viviendas sin cochera o con dos o tres vehículos cuyos habitantes se ven obligados a estacionarlos en la calle, han sido apercibidos de que “serán multados” si lo hacen invadiendo las banquetas, sin importar la zona.

A la complejidad que se deriva del tránsito vehicular y la falta de áreas de estacionamiento adecuadas, se suma el de la represión de una autoridad que parece verse favorecida por las circunstancias. La urgencia de remodelar la ciudad para hacerla funcional sin perjudicar su casco central no figura en ninguna oficina municipal y los legisladores locales llegan a sus oficinas sin percibir el contexto pues sus “asesores y ayudantes” les resuelven sus problemas. Lo demás puede esperar.

Por la mancha urbana de San Luis también circulan 1,174 camiones de pasajeros que trasladan diariamente 542,000 pasajeros, el 86.3 por ciento de los cuales paga tarifa completa. Saque usted cuentas y sabrá si hay o no hay con qué. Por cierto, el primer siglo del sistema concesionado ya se cumplió o está por cumplirse.

Cabio de calendario. En un pasado no muy lejano, los edificios más importantes de nuestra ciudad tuvieron unas argollas metálicas sujetas a sus fachadas más o menos a metro y medio de altura. Si por casualidad quedara alguna en su lugar, deberíamos saber que sirvieron para que los caballeros de la época anterior al automóvil ataran las riendas de sus monturas para que los animales los esperasen sin deambular mientras sus dueños acudían a los sitios que visitaban circunstancialmente.

San Luis Potosí fue una ciudad contaminada por estiércol y orín de caballos, burros y mulas. En eso no hemos cambiado. Hoy, los gases que resultan de la combustión de gasolinas y diésel nublan nuestro cielo y perjudican lentamente nuestro sentido del olfato.

EL COTARRO POLÍTICO

El diputado Edmundo Torrescano Medina declaró ayer que “serán los ciudadanos los que decidan si (Villa de Pozos) se debe municipalizar o no, hoy en día la sociedad tiene una amplia madurez política, el pasado 10 de abril participó en una consulta de revocación de mandato, influye en el desarrollo político del país y eso ayuda en mucho a fortalecer la democracia”. Si los vecinos de Villa de Pozos quieren es porque se sienten seguros… Para celebrar el Día Mundial sin Tabaco, promulgado por la Organización Mundial de la Salud en 1987, la diputada local Claudia Tristán Alvarado dijo que en México ha sido larga la lucha contra este cáncer social, “se ha trabajado para mantener espacios libres de humo y proteger sobre todo de la exposición pasiva, los esfuerzos por radicarla han sido enormes, pero aún hace falta mucho por hacer desde los espacios legislativos”… INTERAPAS denunció el robo de material eléctrico y de bombeo en dos de sus pozos de la zona norte. Solo que al parecer los compradores de “chueco” siempre logran salirse con la suya. Quienes compran tapas de alcantarillas, cables de cobre, material eléctrico, etcétera, no son nuevos. Se sabe quienes son y dónde están. Si los quieren seguir tolerando es otra cosa… Dicho con toda calma y verdad, los choferes del servicio público deben certificar su capacidad, conocimiento del reglamento de tránsito y, sobre todo, que haya sanciones más drásticas para quienes causen o participen en accidentes. Bueno, ahora ni siquiera un “usted disculpe” le ofrecen a los usuarios cuando resultan lesionados por su culpa… A nadie parece importarle la opinión del Cuerpo de Bomberos cuando advierte los riesgos que tiene el centro de la ciudad con tanto material inflamable almacenado en estantes de madera, con instalaciones eléctricas improvisadas… Entre el material señalado, se encuentran botes de solventes, de pinturas, telas y cuanto usted se quiera imaginar. No hay que ser… Las primeras cañadas de la Sierra de San Miguelito ya lucen las nuevas edificaciones y la apertura de vialidades que ciertamente son riesgosas para camiones pesados. Nadie puede parar eso. Y todos felices… ¿Sabe usted cuántos potosinos andarán mañana en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas? No les vayan a tomar lista… Pues el terrible Manolo comienza a enfadarse. El calor es extenuante y la carcacha no trae aire acondicionado, y no encontró bebida refrescante en la tiendita… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx