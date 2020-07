De nueva cuenta, no homenaje

No es porque hay olvido es que no se ha podido. EL 21 DE MARZO aniversario del natalicio de Don Benito Pablo Juárez Garcia se suspendió por la entrada de la pandemia y por los efectos causados en todos los renglones sociales. La eliminación de los actos cívicos en privado o en público quitó a la SEGE la consecución de las celebraciones conmemorativas que desde 2010 se programaban; por efectos del inicio de los efectos desastrosos pandémicos todo acto público quedó suspendido y por primera vez no hubo celebración juarista.

ANTIER SUCEDIÓ LO mismo y al dictarse por la Secretaría de Salud la vuelta al semáforo en rojo toda actividad en público quedó suspendida y por ende el 18, aniversario luctuoso de Benito Juárez, no se llevó a efecto y las manifestaciones liberales brillaron por su ausencia tanto en público como en privado. La Gran Logia De Estado Soberana e Independiente “El Potosí”, la de Villerías -Manuel José Othon- puntal añejo de las conmemoraciones, responsable absoluta de la palabra jurista por esta segunda ocasión no tuvo participación pública. Sin embargo, el recuerdo quedó marcado en los talleres masónicos que en línea recordaron el suceso.

HOY LUNES, COMIENZA de nueva cuenta el suplicio social y a regresar a rojo las autoridades de Salud y las gubernativas se enfrentarán a la inquietud social y la oposición natural de gran parte de la población sobre todo de aquella que en el color naranja vislumbraba ya una recomposición de su situación sobre todo económica. La prohibición recomendada de no pulular en las calles de tomar en cuenta las recomendaciones de salud como el de taparse la boca, lavarse las manos, conserva distancia (en el hogar no se puede), no salir a la calle y otros detalles necesarios lleva consigo el atemorizarte síntoma del miedo a la enfermedad y por ende a la muerte. ¡Cuídese, lo rojo ha vuelto y con ello la vuelta al inicio!

NO, LAS CLASES presenciales previstas para este próximo 10 de agosto serían reajustadas por la vuelta de la pandemia; los alumnos no volverán todavía a la normalidad escolar y seguirán presentando sus trabajos vía internet ajustados a las nuevas actividades que exijan las autoridades educativas en este caso la Sege-SEER. El ciclo escolar 20-21 que debería de arrancar este próximo 10 de agosto estará supeditado al semáforo que dictamine la Secretaría de Salud; es decir, no será la SEP la que señala u ordene al cambio de calendario escolar sino a las autoridades de salud.

POR EL LADO de los maestros, afortunadamente hasta el momento, según las secciones sindicales, no ha habido decesos y el magisterio sigue desempeñando sus tareas en la medida que lo permite el contacto con los alumnos. Las medidas preventivas recomendadas para los planteles están desarrollándose y los alumnos serán recibidos cuidadosamente de acuerdo a los protocolos fijados de antemano, si es que se vuelve este 10.

POR LO PRONTO, no hay problema en el magisterio salvo lo de las plazas nuevas para los maestros nuevos que “egresaron” de las normales; el acuerdo presidencial de darle plaza automática a todo normalista se llevara acabo y no habrá evaluación para el ingreso al servicio docente.

ANEXO ÚNICO.- De todas maneras el sueldo sigue corriendo, ya pagaron las quincenas adelantadas.