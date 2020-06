De lengua y violencia

Violencia genera violencia y en este momento el mundo crea violencia en el nombre de los derechos humanos, de injusticias, del racismo y de mil cosas más, como siempre aparecen los anarquistas sumiendo a Estados Unidos de América en un desorden violento desatado por un incidente no menor, el asesinato de George Floyd que exacerbó el enojo de décadas por racismo y desigualdades sociales con manifestaciones que sirvieron a muchos para aprovechar el rio revuelto y llevar ganancia de pescadores, mientras el presidente de ese país emitía algunos desafortunados comentarios la actitud de policías humildes e inteligentes disminuían el enojo al rezar humildemente ante la llegada de los violentos.

Como el mal ejemplo cunde y de lengua me como un plato, ya no se preocupe por el coronavirus ya que nuestro presidente dice que si usted no roba, no miente y no traiciona estará a salvo del bicho y mientras el Tren Maya inicia con pros y contras, en Jalisco tras el nombramiento de la líder morenista Yeidckol Polevnsky como presidenta de Morena en ese estado, aunado a las declaraciones abiertas de un *No creo en Alfaro¨, Gobernador de Jalisco, por parte del presidente los jaliscienses vivieron una de las jornadas más violentas de su historia en manos de vándalos anarquistas que con el mínimo recato se atrevieron a destruir monumentos históricos y lo que encontraron al paso, teniendo la desfachatez de quemar a un policía que se retiraba en moto del lugar, amenazando con otra manifestación más en Casa Jalisco donde se encuentra el Gobernador con la bandera de defender la muerte del chico Giovani López, en verdad creo que este mundo ha perdido el rumbo, la compasión y el respeto por ellos mismos y por los demás, empezando por algunos gobernantes cuyo ejemplo no es el ideal al no respetar ni los protocolos de la pandemia, ¿será que para ellos el orgullo es el que prevalece? ¡será que para ellos no existe autocritica y por ello no aceptan consejos o críticas para mejorar ¡ será que les molesta quienes si saben gobernar para servir.

La vida es como un relámpago entre dos obscuridades, nacemos y partimos en el momento que tenemos que nacer y partir, meditar la palabra midiendo la fragilidad humana debería ser algo que nuestros dirigentes hicieran como meditación diaria para lograr acciones correctas, somos una realidad conjunta y un conjunto de realidades, si perdemos esta consciencia vivimos en la imagen que yo me formo de la realidad y creo que eso pasa a dirigentes y sociedad que diariamente crean una realidad de lo que ellos creen es la nueva normalidad y realidad, como humanos vivimos de recuerdos y paradigmas creados desde la niñez donde lo importante no es ser sino ser reconocido, vivimos en un mundo artificial que gira y gira y nos obliga a doblar las rodillas ante quienes muestran poderío, sucumbimos ante el mensaje bíblico de ¨serás como Dios¨, buscamos y luchamos por encontrar cosas que dan satisfacciones efímeras, por eso hacemos Ídolos de falsos redentores convirtiendo a personas como Floyd, quien actuó fuera de la ley, en mitos vivientes ante la brutalidad y falta de compasión de ¨servidores¨ de la ley, haciéndonos ver como real una falsa verdad, permitiendo a una sociedad herida por años por la desigualdad e injusticias acumuladas volcar su ira reprimida sin medir consecuencias creando caos y destrucción en el nombre de una verdad no verdadera que se convierte en realidad ante falta de valores.

Pidamos a esa fuerza superior que conceda luz a la humanidad y sus dirigentes en medio de esta violencia, retomemos la verdad ética, moral y social, mientras yo rezo para que termine esta violencia agradeciéndoles su lectura, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx