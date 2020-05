Cuando todo esto termine

“Saldremos con el pelo más largo y más blanco. Con manos y casas limpias, y ropa vieja. Con miedo y ganas de estar afuera. Con miedo y ganas de conocer a alguien. Saldremos con bolsillos vacíos y despensas llenas. Podremos hacer pan y pizza, y no desperdiciar los restos de comida.

Recordaremos que un médico o una enfermera deben ser aplaudidos más que un futbolista, y que el trabajo de un buen maestro no se puede reemplazar con una pantalla. Y que coser máscaras es más importante a veces que hacer alta costura. Que la tecnología es muy importante, de hecho vital, cuando se usa bien, pero puede ser perjudicial si alguien quiere usarla para sus propios fines. Y que no siempre es esencial subir al auto y escapar quién sabe dónde. Saldremos más solos, pero con el deseo de estar juntos. Y entenderemos que la vida es hermosa porque vivimos. Y que somos gotas de un solo mar. Y que solo juntos salimos de ciertas situaciones. Que a veces lo bueno o lo malo proviene de quienes menos lo esperan. Y nos miraremos en el espejo. Y decidiremos que tal vez el cabello blanco no sea tan malo. Y que nos gusta la vida familiar, y amasarles pan nos hace sentir importantes. Y aprenderemos a escuchar nuestras respiraciones, toses y mirarnos a los ojos para proteger a los que amamos. Y respetar algunas reglas básicas de convivencia. Quizás sea así.”

Cada tormenta tiene su fin

El Dólar a $24.68. Hoy pagamos $14.49 pesos por gasolina (roja), Y en algunas gasolineras hasta entre 12 y 13 pesos por litro, hace 6 semanas estaba en $19.99.

La escuela cancelada hasta el 4 de mayo y veremos si vuelven. Y con el nuevo acuerdo nos vamos hasta el 31 de mao. Los estudiantes no han ido a la escuela desde hace 3 semanas. Se les está enseñando de manera virtual, en línea. Modelo Digital - Flexible.

Medidas de autodistanciamiento en aumento. Hemos estado refugiados en casa desde el 12 de marzo y no es seguro que esto terminará el 30 de Mayo (al menos).

Solo un miembro de la familia va a hacer despensa para reducir el riesgo. Las horas son limitadas y se asigna un horario temprano solo para los adultos mayores. Aumentó de manera significativa pedir el

súper/despensa a domicilio, tanto que el tiempo de atención subió de 1 hora a 3-4 días

Todo lo que entra en la casa debe estar completamente desinfectado, TODO.

Número limitado de personas dentro de las tiendas, por lo tanto, alineaciones fuera de las puertas de la tienda y en el área de cajas.

Las tiendas y negocios no esenciales tienen la orden de permanecer cerrados. Ciudades enteras encerradas.

Temporadas deportivas enteras canceladas incluyendo deportes profesionales (NBA, béisbol, fútbol, etc), Juegos Olímpicos en Tokyo pospuestos hasta 2021.

Conciertos, tours, festivales, eventos de entretenimiento - cancelados.

Bodas, celebraciones familiares, reuniones- canceladas.

Funerales, sólo familia inmediata y sin velación, deben ser menos de 10 para que todos puedan asistir.

No misas o servicios... las iglesias están cerradas.

En un inicio eran no eventos de 100 o más, conforme avanzan las fases...no de 50 o más, luego 20 o más, ahora 10 o menos.

No socialices con nadie fuera de tu casa.

Los parques de juegos infantiles al aire libre están cerrados.

Estamos a distancia el uno del otro.

Escasez de máscaras, batas, guantes para nuestros trabajadores de primera línea.

Escasez de ventiladores para los enfermos críticos. Compras de pánico y no tenemos papel higiénico, ni suministros de desinfección, ni toallas de papel, ni jabón de lavandería, sin desinfectante de manos.

Los estantes están vacíos.

Fabricantes, destilerías y otros negocios cambian sus líneas para ayudar a hacer cubrebocas, máscaras, desinfectantes de manos, y todo lo que pueda servir para prevenir el contagio.

Gobierno cierra la frontera a todos los viajes no esenciales.

EUA cierra la frontera con Mexico.

Se establecen multas por romper las reglas en otros países.

En otros países se abren estadios e instalaciones de recreación para atender el desbordamiento de pacientes de Covid-19

Conferencias de prensa diariamente de la Secretaría de Salud. Actualizaciones diarias sobre nuevos casos, recuperaciones y muertes.

Tasa de desempleo alta y continúa en aumento.

Gente usando máscaras y guantes por todas partes.

Los trabajadores del servicio esencial están aterrorizados de ir a trabajar.

Los trabajadores de campo médico tienen miedo de ir a casa con sus familias

Los médicos y enfermeras que están entregando sus vidas por salvar a pacientes, son discriminados y atacados por las personas y centros comerciales como HEB donde les han negado el acceso; al verlos como un foco de infección.

Esta es la pandemia de Coronavirus (Covid-19), declarada el 11 de marzo de 2020.

La vida es preciosa y hay que valorar hasta lo más mínimo que tenemos y a quiénes tenemos, a valorar un abrazo, un beso de nuestra familia, de nuestras amistades a cuidar de nosotros, de los nuestros y del entorno que nos rodea.

Y principalmente para dar GRACIAS A DIOS porque salimos adelante de toda esta situación Tenemos tanto!

¡Sé agradecido. Sé agradecida!

Seamos amables unos con otros. ¡¡TODOS SOMOS UNO!! #quedateEnCasa

