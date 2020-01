Cualquier país es bueno

Cada viaje ilustra y me lleva a reflexionar el aquí y el ahora, porque haber estado en Italia y ver y recorrer las calles que Da Vinci y Miguel Angel recorrieron y saber que por esas mismas calles siglos después pasaron las tropas de Hitler, y, Mussolini también las recorrió sin recato alguno, nos hace ver que no es el país el que hace la diferencia sino que somos nosotros quienes hacemos la diferencia.

Ver tantas personas disfrutando sus últimos días de vacaciones, admirando vitrinas y puestos de feria que terminan con la temporada, nos hace reflexionar que todos somos uno pero cada uno con su individualidad, por eso al caminar por callejones y avenidas viendo tantas personas sabemos lo mucho que esas calles podrían contarnos y al menos a mí, me encantaría que nos platicaran cómo Leonardo recorría los sitios y Mussolini caminaba y cómo las tropas como individuos podrían haberse sentido en el momento de tener que destruir o matar, o cómo los amantes plasmaron su amor en esas calles llenas de aventuras, guerras, destrucción y reposición. Si siempre he creído en milagros en este viaje pude comprobar que si hay, pues observar la Ultima Cena de Da Vinci más dañada por el tiempo que por la destrucción de las flotillas alemanas durante la Guerra lo constatan, ver fotos de la destrucción prácticamente total de la Iglesia de Sta.María de Gracia y observar esa pintura ejecutada en el muro junto con la Crucifixión de Jesús y no haber sido dañadas, solo pueden haberse salvado con un milagro, increíble resulta el afán de destrucción de los humanos y sus líderes,por eso,tras recorrer Milándecidimos trasladarnos para ver el Lago Como y las Villas contenidas en las montañas con plantas y bellas fachadas nos hizo sentir verdaderamente vivos y saber que hay gente que ama sus tradiciones y valores y a pesar de las vicisitudes vividas logran proteger su patrimonio y reconstruirlo pues conocido es que el hombre construye y destruye, ama y odia y que cada persona cuenta con un lugar exclusivo en este mundo y es único a través de su identidad, pues al ver pasar a tanta gente podríamos decir que todos somos uno, sin embargo ninguno es igual y cada uno es único, corresponde ahora responder a la pregunta ¿Quién soy yo? Se responde acorde a nuestra forma de ver y asumir la vida, por eso, vemos ricos pobres y pobres ricos, vemos personas felices e infelices porque el ser único se determina con la visión propia en la que basamos nuestra conducta diaria y en nuestras decisiones reconociendo que la identidad no es estática, depende de nuestras necesidades y las situaciones vividas, depende de cómo nos consolidamos al responder a estas situaciones, pues aunque se crea que la identidad la dan y forman el país donde se nace, la familia en que se crece y el entorno laboral y social donde nos desarrollamos, la verdad es que la identidad si se afecta con estos entornos pero obedece también a factores espirituales que vamos desarrollando desde la niñez y consolidamos en la adolescencia. Existen diferencias decomportamiento dadas por el entorno social y cultural, ya que sabemos que no es lo mismo vivir en un país cuyos habitantes han tenidocarestías por guerras a los habitantes que en este momento están creciendo en mi país con temor hasta de contestar un teléfono, por eso, viajar ilustra y nos permite observar las diferencias, diferencia en el idioma, en el color de la piel, en la comida y sin embargo, esas diferencias se eliminan cuando hablamos el lenguaje que siempre responde aunque no se hable la misma lengua y es,el lenguaje del amor y la misericordia, ese lenguaje que borra los abismos y establece compromisos, mientras nosotros como mexicanos alargamos el famoso puente ¨Guadalupe Reyes¨ al nuevo puente ¨Vale-Madre¨los europeos toman muy en serio su ciclo vacacional y asi,en su identidad de compromiso después de la Epifanía la ciudad cambió y la gente se retiró a trabajar esperando el nuevo ciclo vacacional y nosotros regresamos a casa a buscar nuestra identidad dentro de nuestra individualidad sabiendo que amar es hacerse el ciego para que otros vean la luz, que nuestra identidad se da cuando dejamos de ver lo negativo en el entorno y quienes nos rodean y es amarnos y amar al prójimo siendo ejemplo compartido y mientras tu compartes tu ejemplo de identidad a través de la misericordia yo espero tus comentarios GRACIAS.

