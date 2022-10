¡Cristo es la respuesta! | ¿Vida después de la muerte?

1 Corintios 15:55-57

Nadie disfruta de un funeral. La muerte es un recordatorio constante de que algo está mal, terriblemente mal—con el mundo. Nuestra frustración con la muerte viene no sólo del dolor miserable que trae consigo, sino también del hecho de que la muerte y la vida después de la muerte son grandes misterios. Todo el mundo debe experimentar la transición de la vida a la muerte sin la ventaja de saber exactamente cómo es y cómo se siente esa transición; sin embargo, es el elemento de lo desconocido lo que ha hecho a la muerte y a la vida eterna constantes temas tanto de obsesión como de miedo.

En estos días, en muchos lugares se hacen diferentes recordatorios sobre la muerte. Con diferentes tipos de tradiciones y creencias.

La Biblia lucha contra la tiranía de la muerte con un mensaje de esperanza, en sí, es la historia de victoria sobre la muerte, de la desaparición definitiva de la muerte a través de la cruz y la resurrección de Cristo. La muerte es la consecuencia de nuestro pecado, un veneno que impregna nuestro mundo como un cáncer vicioso. La historia de la Escritura es la historia de cómo Dios, por medio de Jesús, conquistó la muerte, 1 Corintios 15:55-57: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Significa que hay esperanza para la vida después de la muerte. Aquellos que esperan en Cristo comparten en su vida y la inmortalidad. Aquellos que confían en Cristo comparten en su victoria sobre la muerte. Cristo ha roto las cadenas de la muerte y da vida eterna a todos los que ponen su fe en él. Aún hay un pasaje muy contundente en el Antiguo Testamento, en Oseas 13:14 que dice: “De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Seol…” Asegurando así la vida eterna a todos los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador.

En esta época donde se toma tiempo en reflexionar acerca de la muerte, lo mejor que podemos hacer es pensar acerca de cómo tener la vida eterna, que sólo Jesús, su persona y su obra nos pueden dar.

Sí, la muerte buscó tener la victoria, pero finalmente fue derrotada al Jesucristo resucitar de entre los muertos al tercer día, llegando a ser Autor de eterna salvación, quien perdona todos nuestros pecados, y quien nos da la vida eterna como un regalo. Romanos 6:23 dice:

“La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Amén.

Mi oración y sin duda el deseo divino, es que en este tiempo usted acepte el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.