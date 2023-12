¡Cristo es la Respuesta! | Una Vida Equilibrada

Por Víctor Hugo Guel González

En estos festejos de fin de año mucha gente que hace una reflexión sobre su vida, hace un balance, busca a Dios y todas las iglesias se llenan para dar gracias a Dios y encomendar el año próximo en sus manos, lo cierto es que todos debemos estar agradecidos y tomar las palabras dichas por el profeta y sacerdote Samuel: “HASTA AQUÍ NOS AYUDO JEHOVA”

Igualmente, que en el tiempo del profeta cuando venció a sus enemigos lo atribuyo a su Dios, nosotros hemos tenido victoria sobre nuestros enemigos naturales, hemos vencido un mal habito, un vicio, una enfermedad, etc., lo cierto es que todo lo debemos a Dios.

Deseamos de todo corazón que el próximo año disfrutemos de manera consciente la gracia de Dios, gracia para que los que no han reconocido a Cristo como Salvador personal obtengan ese regalo de Dios que es la fe necesaria para creer que Cristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados, muriendo en la cruz por ti y por mí, también deseamos éxito en una vida equilibrada, que los afanes no te separen de Dios. Que los éxitos no te separen de Dios pensando que depende de ti. Te dejo tres pensamientos para esa vida equilibrada.

Busca el equilibrio entre lo material y espiritual: debemos de trabajar, desde el principio se dijo que con el sudor de tu rostro comerás el pan, Gen. 3:19; y que, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, 2 Ts 3:10. No os afanes pues diciendo ¿qué comeremos? Mt. 6:31, Mi Dios, suplirá todo lo que os falta…. Fil. 4:19. Buscar es reconocer que Dios suple lo material a través del trabajo.

Encontrando el equilibrio entre lo material y espiritual: aunque hay algo que debemos de hacer, recordemos que Dios es el que nos da las fuerzas para hacerlo. Dt 8:18, Dios repartió responsabilidades que cada miembro de familia debe cumplir; El Señor declaró que "el justo por la fe vivirá" siempre deja un paso que debemos dar por fe en ÉI. Ro. 1:17. EI manejo que hacemos de nuestras fuerzas y del dinero es una forma que demostramos a Dios nuestra dependencia de ÉL. 2Cr. 29:14. La vida espiritual no está desconectada de los bienes materiales. He. 13:5-6.

Aplicando el equilibrio entre lo material y lo espiritual: Nuestro primer paso es creer en lo que Dios dice: por ejemplo “Buscad primeramente el reino de Dios... y todas estas cosas os serán añadidas". Mt 6:33.; "Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Jehová... bienes y riquezas hay en su casa". Sal. 112:1, 3. Nuestro segundo paso es obedecer a lo que Dios dice:

Aunque sea difícil de aceptar hay que obedecer. "traed", "tened", "buscad", todas en imperativo.

Aunque sea contrario a lo que el mundo dice, Aunque parezca imposible de suceder. Mr. 11:22. Nuestro tercer paso es perseverar ante lo que Dios dice: Recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Lc. 18:1; Recordemos las exhortaciones de Santiago. Stg. 1:6, 7, 25; Recordemos las palabras de Salomón. Pr. 23:17; Muchas cosas no recibimos porque no perseveramos en lo que hacemos, decimos o pedimos.









