¡Cristo es la Respuesta! | Un Dios Misericordioso

Deuteronomio 4:15 al 31

Por Víctor Hugo Guel González

En Deuteronomio 4:25 al 31, nos habla en cuanto a la idolatría, en los versículos 25 al 28 nos dice acerca de las consecuencias de dicho pecado y advierte que en la tierra que ellos habrían de poseer, no estarían por largos días sin que sean destruidos y que pronto perecerían totalmente. Continua diciendo: “Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová; y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen…” y luego de decir todas estas consecuencias que vendrían por causa de que el pueblo se volvió a la idolatría; en un cambio drástico nos habla de un Dios misericordioso y compasivo, pues dice: “Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres”.

Aquí podemos ver que aunque el pueblo de Israel tocó fondo en cuanto a las consecuencias de su pecado, todavía Dios le dice que hay esperanza, pues en el versículo 29 dice: “Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás”. Deseo detenerme un poco y aplicarlo a nuestra vida, porque puede llegar a suceder que por causa de nuestro pecado, vengan multitud de consecuencias, y pensemos que ya todo esta terminado, que ya no hay remedio, ya no hay esperanza; gracias a Dios y alabado sea su nombre, dice que aunque uno esté en semejante condición, si de allí lo buscamos, lo vamos a hallar; y por cierto, lo mejor que podemos hacer cuando estemos completamente abatidos por las consecuencias de nuestro pecado, lo mejor que podemos hacer, y lo que necesitamos hacer, es buscar al Señor; Dios nos libre de endurecer nuestro corazón, pues eso traerá a nuestra vida, más quebranto y dolor.

Siguiendo con el pasaje, en el versículo 29 al final, viene una condición que debe ser tomada en cuenta, pues dice: “Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma”, esto quiere decir que no sea una búsqueda superficial, algo que se haga con frivolidad; bien que puede ser un motivo de oración y decirle a Dios: “Señor, he pecado, y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, pero todavía quiero buscarte y hacerlo de todo corazón, de toda mi alma, porque estoy verdaderamente necesitado de ti; y permíteme tomar las acciones necesarias ´para que esto suceda y sea una realidad”.

El pasaje continua diciendo: “Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz”; esa es la verdad cuando las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan, estaremos en angustia, en ansiedad, en zozobra; pero Dios dice que en los postreros tiempos, en los últimos días; es decir que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios, si escuchamos su voz, su palabra, lo que Él dice.

En Deuteronomio 4:31 dice: “Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres”. La verdad es que pasajes como este, que hablan de la misericordia de Dios, me llenan de esperanza, de gozo, de gratitud saber que aunque uno toque fondo en cuanto a las consecuencias del pecado, si de allí buscamos al Señor, Él no nos va a dejar, no nos va a destruir, no va a olvidar su promesa y nos permitirá seguir adelante.

