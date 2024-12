¡Cristo es la Respuesta! / Tizón Arrebatado del Incendio

Zacarías 3:1 al 4

Por Víctor Hugo Guel González

Uno de los pasajes de la Biblia que más bellamente ilustra la obra de Cristo, lo encontramos en Zacarías 3:1 al 4 donde dice: “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala”.

En este pasaje Josué representa a cada uno de nosotros, ya que delante de Dios, todos somos culpables por causa de nuestro pecado; pues la Biblia dice en Romanos 3:10-18 “No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos”. También dice en Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.

Siguiendo con el pasaje de Zacarías, en el versículo 2, encontramos la frase en la cual Dios dice refiriéndose a Josué: “¿No es este un tizón arrebatado del incendio?” aquí podemos considerar que nuestro pecado trae consecuencia, no podemos pensar que no somos pecadores o que no pasará nada. La Biblia dice en Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es la muerte”; y en Apocalipsis 21:8 dice: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” es decir, que finalmente a donde nos lleva el pecado es al infierno; y la única manera de ser librados, es por medio de la Persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que fue Él quien murió por nuestros pecados, resucitó para justificarnos y darnos la salvación, vida eterna.

También dice en Zacarías 3:4 “Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala”. Eso es exactamente lo que sucedió en la cruz del calvario, hubo un intercambio de vestiduras, Cristo tomó las vestiduras de nuestro pecado y nos dio vestiduras de justicia; dice en Romanos 5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. La pregunta es: ¿Usted ya recibió a Cristo como su Salvador? Si no, hoy puede ser ese día, pídale a Dios en oración (Romanos 10:9) para que también de usted se diga, que es un tizón arrebatado del incendio. ¡Amén!