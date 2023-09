¡Cristo es la respuesta! | Sostenidos y Firmes en Dios

Salmo 37:24

La vida está llena de desafíos, problemas y obstáculos que a veces nos hacen sentir como si estuviéramos al borde de caer. Sin embargo, en medio de las adversidades, encontramos consuelo en la promesa que Dios nos hace en el Salmo 37:24 "Si cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano." Este versículo nos recuerda que, aunque a veces parezca que estamos a punto de tropezar y caer, Dios sostiene nuestra mano y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro camino.

Para comprender completamente el versículo 24, es esencial mirar su contexto. El versículo 23 nos dice que "el Señor dirige los pasos del hombre". Esto significa que Dios guía nuestro camino y nos lleva en la dirección correcta. Aunque enfrentemos desafíos, podemos confiar que Dios está en control y que antes, durante y después de la prueba él es nuestro apoyo, ayuda y guía.

El versículo 25 nos asegura que "nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan". Dios es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Aunque atravesemos tiempos difíciles, Él proveerá para nuestras necesidades en todos los aspectos: físicas, económicas y espirituales.

El Salmo 37 concluye diciendo: "Jehová los ayudará y los libertará; los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugian". Esta es una promesa de que Dios nos levantará por Su gracia no porque lo merezcamos, sino porque hemos aprendido a refugiarnos en Él y Él nos librará de cualquier adversidad por más grande que está sea.

El Salmo 37:24 nos recuerda la promesa de Dios de sostenemos en tiempos de dificultad. Y esta promesa no es única en las escrituras, otros pasajes nos recuerdan que Dios es quien nos sostiene. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice: "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Este versículo es claro, nos invita a no tener temor ni a desmayar porque Dios está con nosotros, nuestras capacidades vienen de Él y, sobre todo, porque Él nos sostiene.

Otro pasaje que reafirma esta verdad y que también nos ayuda en momentos de incertidumbre es en las escrituras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8:38-39: "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro". Esta seguridad de que a los que somos sus hijos nada nos separará de Él nos permite caminar con paso firme, confiados no en nosotros ni en nuestras circunstancias, sino en el poder de Dios.

Entonces, aunque enfrentemos dificultades en la vida, no estamos solos. Dios sostiene nuestra mano y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro camino. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso cuando parezca que estamos a punto de caer, Él nos levantará y nos fortalecerá. A medida que enfrentamos las dificultades de la vida, recordemos siempre esta promesa y confiemos en que Dios es nuestro apoyo fiel y constante. Con Su ayuda, podemos caminar con paso firme y mantenernos en pie, sin importar las circunstancias que enfrentemos, porque Él nos sostiene.

