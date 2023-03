¡Cristo es la respuesta! | Siendo Bendición

Atravesando el Valle de Lágrimas

Salmo 84:5 al 7

Últimamente he estado leyendo los Salmos, y recordé acerca del Salmo 84:5 al 7, donde dice: “Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion”.

Primero quiero decir que, cuando habla del “Valle de lágrimas”, se refiere a los tiempos difíciles, cuando nos viene adversidad, cuando se presenta una situación que quebranta nuestro corazón y aun nos lleva a desesperanza, al desanimo, y hay lágrimas por lo que nos toca vivir; más sin embargo en este tiempo, Dios dice en su Palabra, que podemos seguir adelante y también ser de bendición a los que nos rodean; y precisamente en este pasaje de Salmos 84:5-7, encontramos algunas cosas que hay que tomar en cuanta para que esto suceda.

En el versículo 5, dice: “Bienaventurado”, esa palabra quiere decir: “Supremamente bendecido”. Continúa diciendo “El hombre que tiene en ti sus fuerzas”, si nosotros queremos ser de bendición a otros aun en tiempos difíciles, será porque nuestra fuerza viene del Señor, en Efesios 6:10 dice: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” y allí mismo en ese pasaje de efesios, nos habla acerca de la “Armadura de Dios”, que tiene que ver con la Palabra de Dios, con llevar el evangelio a otros, con la fe, la salvación, la oración y todo esto proviene del Señor; y es allí donde Dios nos da la fortaleza que necesitamos especialmente en tiempos difíciles; si nuestra fortaleza viniera de otras personas, de las circunstancias o de nosotros mismos, seguramente el desánimo y la tristeza tomarían el control de nuestra mente y corazón, y no seríamos de bendición a otros, lo cual por cierto, no es la voluntad de Dios.

Mas adelante dice: “En cuyo corazón están tus caminos”. La Biblia nos habla mucho del corazón y nos dice en Proverbios 4:23 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”; y también nos advierte en Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” El cristiano a diferencia de la gente que no conoce a Dios, no se deja guiar por su corazón, en tiempos de necesidad y quebranto, no se deja llevar por sus emociones y sentimientos; sino que su corazón se asegura que está en los caminos de Dios, que lo llevan a confiar en su Palabra, descansar en sus promesas y a cumplir su voluntad.

Si tomamos en cuenta estas cosas, el resultado será como dice en el Salmo 84:6 y 7 “Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion”.

Es decir, que al atravesar por la dificultad, la adversidad y el quebranto, no nos vamos a secar, a marchitar, sino que seremos fuente de bendición para otros; y la expresión “Cuando la lluvia llena los estanques”, habla de que en esos tiempos habrá vida, prosperidad, plenitud; el Señor llenará nuestro ser para ser un instrumento en su mano y dar testimonio de que su gracia es suficiente.

También dice que “Iremos de poder en poder”, lejos de que lo que enfrentamos nos tumbe, nos lleve a la desesperación, desanimo o depresión, Dios y su poder nos habrán de sostener y nos mantendrá de pie. Para terminar, nos dice que “Veremos al Dios de Sion”; lo veremos hacer proezas, milagros, cosas grandes para su gloria. Que Dios nos conceda tomar en cuenta estas cosas, para ser de bendición a otros atravesando el valle de lágrimas. ¡Amén!

