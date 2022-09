¡Cristo es la respuesta! | ¿Si Dios es bueno, por qué suceden cosas malas?

Última parte

El Sufrimiento es una Invitación para Conocer a Dios

Por la vida y muerte de Jesús, sabemos que Dios comprende el sufrimiento. Pero ¿por qué permitió el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué un Dios bueno, omnisciente y todopoderoso no evitó que el padre de Tina la lastimara? Si lo piensas, sabes que esa es la pregunta sin fin. ¿Por qué permitió que lastimaran a su padre en su niñez— o antes— a los padres de él? Esta pregunta es válida para todas las personas que han vivido, retrotrayendo toda la historia hasta llegar a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Dios los creó perfectos y les dio una relación perfecta en el huerto de Edén, su hogar perfecto. Pero Satanás entró en el jardín como una serpiente y los tentó para que desobedecieran a Dios. En el momento en que desobedecieron, el pecado entró en el mundo.

¿Por qué no intervino Dios cuando Eva tentó a Adán con el fruto prohibido? O ya que estamos preguntando, ¿por qué permitió que la serpiente entrara en el huerto? Si Dios es tan bueno, sabio, justo y fuerte, ¿por qué simplemente no destruyó a Satanás? Estas no son preguntas fáciles, y de este lado del cielo, no las podremos responder por completo. Pero es bueno lidiar con ellas, porque al hacerlo, nos daremos cuenta de que estamos aprendiendo a conocer y a amar a Dios más profundamente.

También aprendemos sobre Dios por la forma en que se relaciona con lo que ha creado. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender sobre Dios al observar cómo lidió con ese momento —mucho antes de la historia humana— cuando los ángeles que creó rechazaron su dominio sobre ellos? Cuando se rebelaron contra Dios, los expulsó del cielo y los sentenció a estar separados de él para siempre (Mateo 25:41; Judas 6; Apocalipsis 12:7–12).

Por la respuesta de Dios a la desobediencia de los ángeles, aprendemos que es santo y que espera obediencia absoluta y conformidad a sus propósitos y planes. Aprendemos que desobedecerle produce juicio. Aprendemos que tiene el poder y la voluntad para ejecutar sus juicios.

En una creación exenta de pecado, no conocerías tales profundidades aterradoras de tu Creador. Entonces, ¿por qué pasar por otro episodio de rebelión en el huerto de Edén? Porque esta vez aprenderemos algo diferente. No solo hay ira y terror en nuestro Dios, sino también misericordia, bondad, redención y amor. Dios busca en el huerto a sus personas desobedientes, les promete un Salvador, y antes de que salgan del paraíso, les confecciona ropa (Génesis 3:9, 15, 20).

Ahora aprendemos que Dios desea extender bondad a quienes no lo merecen en lo absoluto. Aprendemos que su inclinación interna es hacia la restauración; que desea redimir al culpable y hacerlo justo. Aprendemos que está dispuesto a sacrificar a su único Hijo para hacer posible nuestra redención. Su gracia llega tan profundo como nuestra desobediencia y va aún más allá, por lo que es imposible que pequemos de modo que su redención no sea suficiente. Si el mal no existiera, no conoceríamos la profundidad de la gracia y la bondad de Dios.

En un mundo donde no existiera la maldad, habría vastas áreas de nuestro Creador —la mejor y más hermosa persona del universo— a las que no tendríamos acceso. El mal, el pecado y el sufrimiento crean una invitación para sondear las profundidades de nuestro Dios.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.