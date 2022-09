¡Cristo es la respuesta! | ¿Si Dios es bueno, por qué suceden cosas malas?

Primera parte

¿Si Dios es bueno, por qué suceden cosas malas? Primera parte

“¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que estas cosas me sucedan a mí?”, se preguntó Tina. Sus experiencias por haber crecido con un padre abusivo se extendían hasta el presente, y afectaban sus relaciones interpersonales como adulta. En la iglesia, le habían enseñado que Jesús la ama y que gobierna el mundo, pero ella no podía conciliar esas dos verdades cuando pensaba en su niñez tan difícil.

Así que, me dijo: “Mira, hace muchos años que sé que Dios tiene el control de su mundo, pero eso me deja con muchas preguntas. ¿Por qué me dio un padre abusivo?”.

Tina no es la única persona que pregunta: “¿Por qué permite Dios que me sucedan cosas malas?”. Quizás estés luchando con esta pregunta ahora mismo. Dado que tantas personas tienen este interrogante, podrías pensar que, en la Biblia, tendría que haber un versículo simple y claro que nos diera la respuesta. Tal vez un versículo que dijera: “Porque te faltó la fe” o “Porque Dios le dio al hombre libre albedrío”. Tus amigos ya te habrán ofrecido estas respuestas trilladas y sencillas, pero las respuestas que Dios da en la Biblia no son ni fáciles ni trilladas. Son mucho más profundas y, en definitiva, más satisfactorias.

Dios Entiende el Sufrimiento

Lo primero que debes saber, aún antes de considerar cómo responde Dios a tus preguntas sobre el sufrimiento, es que Dios lo entiende todo. Cuando tu vida se derrumbe (fallece tu marido, tu esposa te engaña, pierdes tu empleo, tus hijos te rechazan, tus padres te desheredan, te enfermas o sucede cualquier otra cosa difícil), deseas que haya alguien en el universo que escuche cuán difícil es tu lucha y que te asegure de que no estás loco o equivocado por sentir tanta angustia.

De hecho, Dios ve y oye tu sufrimiento, pues sus ojos y oídos están especialmente sintonizados hacia él (Génesis 16:7–14; Éxodo 2:23–25). Vemos esto con más claridad cuando consideramos a Jesús. Mientras vivía entre nosotros, experimentó carencias inmerecidas, burla, crueldad; y después, sufrió dolor físico y emocional inimaginable al morir en la cruz por nosotros.

Puesto que Dios conoce el sufrimiento por experiencia propia, no le podemos decir: “¡Tú no sabes lo que se siente!”. La Biblia nos dice que Jesús es varón de dolores, que conoce muy bien la aflicción (Isaías 53). Sabe más sobre el sufrimiento que lo que cualquiera haya sabido o sabrá jamás. Y le interesa lo suficiente como para hacer algo al respecto, aunque muchas veces no es lo que esperarías o querrías. Se acerca a nosotros, y su presencia nos reaviva para soportar lo que estemos padeciendo.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.

Lo que debes saber antes de considerar cómo responde Dios a tus preguntas sobre el sufrimiento, es que lo entiende todo