¡Cristo es la respuesta! | Regocijaos en el Señor Siempre

Filipenses 4:1-7

Este pasaje de Filipenses 4:1 al 7, tiene un significado muy especial para mí, porque fue el que Dios usó para que decidiera no solo creer en Dios, pero creerle al Señor en su Palabra y así tener un encuentro personal con Jesús y recibirle como mi único y suficiente salvador (Gálatas 3:6, Romanos 5:1); y en este año que comienza, quiero reflexionar sobre la frase: “Regocijaos en el Señor siempre”.

Primeramente, esta frase está en imperativo, es decir, es algo que Dios ordena, no es una sugerencia, no es opcional; de no llevarlo acabo estaremos en desobediencia a Dios y su Palabra.

Ahora, el significado de la palabra “Regocijaos”, es estar alegre, feliz, gozoso; pero enseguida dice “En el Señor”, y deseo decirles que esta es la única manera en que el regocijarnos va a ser seguro, es garantizado siempre y cuando sea en el Señor; y Dios quiere que sea siempre, no hay una dispensa, no hay una excepción, no hay algo que exente este mandato, pues Él dice que sea siempre, y eso solo será posible precisamente en el Señor. La palabra Señor en la Biblia significa que Él controla, que es Soberano, Dueño, que Él manda y nosotros debemos de obedecer. También la Biblia nos enseña que el Señor es bueno, es fiel, paciente, nos ama, consuela, nos protege, provee necesidades, quiere bendecirnos, es misericordioso, nos da gracia; y pudiera continuar con una lista larga de su amor y gran bondad, pero sin olvidar que Él espera que nosotros lo obedezcamos en todo.

En esta ocasión deseo que nuestra atención esté en el tema de “Regocijarnos”. Platicando con mi esposa comentábamos que con el paso del tiempo,con el correr de los años siempre habrá razones para estar tristes, desanimados, una enfermedad, una necesidad económica, problemas con un cónyuge, con los hijos, ver cómo está la inseguridad, ver o enfrentar injusticias, tantas cosas; pero precisamente por esa razón, Dios no quiere que nuestro regocijo dependa de las circunstancias, de las personas, porque si, en ocasiones esto trae regocijo pero en otras no.

Otro pasaje que también me es de mucha bendición hablando de este tema, es el que encontramos en Habacuc 3: 17 al 19 que dice: “Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar”. Aquí el profeta en este pasaje nos comienza a hablar que a veces va a suceder en nuestras vidas que para donde volteemos no habrá razón para regocijarnos, para estar alegres y con gozo; pero si volteamos a ver al Señor, ahí siempre habrá motivos para regocijarnos y así estar cumpliendo el mandato de Dios que dice: “Regocijaos en el Señor siempre”.

Concluyo diciendo que a comienzos de este año 2023, una querida hermana de manera inesperada enfermo; y finalmente falleció, tuve lo oportunidad de estar con su hijo momentos después que le dijeron lo que había sucedido, y fue una bendición muy especial poder decirle lo que la Biblia dice acerca de los hijos de Dios. que cuando partimos de este mundo, es muchísimo mejor (Fil 1:13) pues vamos a la presencia de Dios por la eternidad y claro esto trae consuelo, gozo, alegría en un tiempo tan difícil. Que el Señor este 2023 nos permita regocijarnos en Él. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo 10:00 A.M. 12:00 P.M y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.