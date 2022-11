¡Cristo es la respuesta! | ¿Qué hacer en medio de las pruebas?

Rut 1:1 y 2

Muy seguramente en ocasiones anteriores, ya he compartido estas verdades con ustedes; pero créame que para mí es una bendición volverlo a hacer, y espero que para usted también lo sea, por cuanto son verdades bíblicas que, sin duda, son una bendición tenerlas en cuenta.

En Rut 1:1 la Biblia dice: “Aconteció en los días que gobernaron los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él su mujer, y sus dos hijos”; si usted sigue leyendo la historia, se dará cuenta que esa decisión que tomó Elimelec, ese varón de Judá, no fue acertada, ya que lo que era tener un bienestar económico, lo que sucedió, fue que sus hijos se casaron con mujeres extranjeras (Moabitas), y que tanto él como sus dos hijos murieran.

Primeramente, tomemos en cuenta el contexto histórico, se nos dice que esta historia tuvo lugar en los tiempos que gobernaban los jueces; y en el capítulo 17:5, se nos dice lo que en síntesis describe lo que en ese tiempo estaba sucediendo, pues dice la Escritura, que en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía; es decir, la anarquía, el desorden era lo que existía por doquier. No es difícil imaginar que un hombre llamado Elimelec, lo cual significa “Mi Dios es Rey y Soberano”, se le hizo cosa ligera dejar Belen, para irse a Moab.

Note que la Biblia menciona que hubo hambre en la tierra, de lo cual podemos deducir que la situación estaba complicada, tanto en Belén como en Moab, y aunque no hubiera sido de esa forma, lo cierto es que la voluntad divina era que Elimelec se quedara en Belén de Juda. Ahora, solo viendo el significado de estas dos palabras, encontraremos enseñanzas que insisto, nos pueden ser de mucha utilidad al enfrentar la prueba.

La palabra Belén, significa “Casa de pan”; de ahí partimos para mencionar algunas aplicaciones como que es “El lugar de provisión”, y ciertamente, esto debe recordarnos la enseñanza de Juan 6, donde dice que Jesús es el “Pan de vida”, nos habla de un lugar donde Dios quiere que permanezcamos, aun como se dice comúnmente, aunque llueva, truene o relampaguee.

Hay que tener presente que aunque nos encontremos en el centro de la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y perfecta (Rom.12:2), esto no es sinónimo de que todo va a estar bien, que no habrá problemas. Lo cierto es que el mantenernos en su voluntad, a veces será lo difícil, será lo que traerá como consecuencia el enfrentar la adversidad; pero aún así el deseo divino es que allí permanezcamos.

Ahora, la enseñanza no termina allí, pues viendo el significado de la palabra “Judá” es “Alabanza”, y es que lo cierto, es que Dios no quiere que solamente permanezcamos en Belén, lo cual es su voluntad, sino que lo hagamos con alabanza, y las palabras bíblicas, se definen por su uso bíblico; la alabanza tiene que ver con aceptación, y hacerlo de buena gana. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:9 dice: “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”.

En esto que acabamos de leer, pudiéramos decir que Pablo alabó a Dios diciendo que en esa prueba, esa dificultad, la cual le llamo: “Un aguijón en el carne”, “Un mensajero de Satanás”, él no solamente iba a permanecer en la voluntad de Dios, sino que lo haría “De buena gana”, y que, “Se gloriaría en sus debilidades”; esto es lo que a muchos nos hace falta, pues aunque decidimos seguir en Belén, lo hacemos de mala gana, con amargura, culpando a otros. Oh, que el Señor nos conceda poner en práctica su Palabra. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

