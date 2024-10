Cristo es la Respuesta / Puestos los ojos en Jesús

Hebreos 12:1-2

Por Víctor Hugo Guel González

Dice la Biblia en Hebreos 12:1-2 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”. En este mensaje somos exhortados a poner nuestros ojos en la persona y obra de Jesús, ya que nos dice que es el Autor y Consumador de la fe, y también se menciona de su crucifixión y que se sentó a la diestra del trono de Dios; esto es precisamente el evangelio.

En 1 Corintios 15:1 al 4 dice: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. La palabra “evangelio “significa “La buena noticia”, es el buen mensaje que nos da la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna; para ello es necesario poner nuestros ojos en Jesús. Mucha gente pone sus ojos en una religión, en tradiciones o en buenas obras; pero nada de eso nos traerá la salvación. La única manera es poniendo nuestros ojos en la Persona y obra de Jesús.

La Biblia nos enseña claramente que Jesús es quien vino a darnos salvación. En el evangelio de Juan 3:16 y 17 dice: “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. Por esa razón es necesario poner nuestros ojos en Jesús, ya que es la única manera que una persona pueda ser salva.

En Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Sin Jesús estamos perdidos, vamos rumbo a condenación, vamos al infierno (Apoc. 21:8), pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, seremos librados de ir a ese lugar de tormento por la eternidad.

En Juan 14:6 dice: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Una vez más se nos dice con claridad que solamente hay un camino y una sola verdad. Ciertamente en el mundo hay muchas religiones y cada una proclama tener la verdad; pero es necesario entender que la verdad no está en una religión , sino en la persona y obra de Cristo.

Es necesario poner nuestros ojos en Jesús, ya que Él es la vida eterna, y nadie va al Padre sino es por Él. La pregunta es: ¿En quien está usted poniendo sus ojos? ¿En una religión? ¿En sus buenas obras? Oh, cuanto ruego que usted ponga hoy sus ojos en Jesús. ¡Amén!