¡Cristo es la respuesta! | ¡Pedid Por La Paz De Jerusalén!

Salmos 121

Jerusalén es la capital de Israel; y el salmista David en el Salmo 121:6, inspirado por el Espíritu Santo, dice: “Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que te aman”. Independientemente de que si somo creyentes o no, si creemos en la Biblia o no creemos en la Biblia; no podemos negar el protagonismo de la nación de Israel en la historia de la humanidad; el negarlo, no reconocerlo, sería sencillamente una necedad.

La razón de esto, es porque la nación de Israel, es el pueblo que Dios escogió; dice en Deuteronomio 7:6-8 “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto”. Creo que estos versículos describen las razones por las cuáles Dios escogió a Israel, a pesar de que era el más insignificante de todos los pueblos, dice que fue por amor; y esa es la razón por la cual Dios hubiera escogido a cualquier otro pueblo; sin embargo, a Dios le plació escoger al pueblo de Israel, es por eso que este pueblo es tan especial y tan destacado a través de la historia del ser humano.

Ahora, habrá quien diga que también hay otros pueblos que también han sido destacados en determinado tiempo y época; pero ninguno de estos pueblos ha sido, ni serán un pueblo escogido por Jehová. Menciono esto, por lo que actualmente está sucediendo en Medio Oriente, no entraré en detalles porque ya estamos saturados de información sobre este tema. Solo deseo meditar acerca de que somos llamados a pedir por la paz de Jerusalén; pedir por la salvación de almas, tanto de judíos como de los que no lo son, para que conozcan a Cristo como su único y suficiente salvador, que escuchen el evangelio, y que el conflicto bélico no aumente de tal manera que se desate lo que pudiera llegar a ser una tercera guerra mundial.

El problema es que muchas veces somos incrédulos y pensamos que eso nunca va a pasar. ¿La tercera guerra mundial? ¡Jamás! solo le comento que eso mismo pensamos sobre el COVID, que nunca nos iba allegar y recordemos todo lo que sucedió. Que Dios nos ayude y que nosotros pidamos por la paz de Jerusalén. ¡Amén!

