¡Cristo es la respuesta! | Nuestras justicias no alcanzan

Isaías 64:6

Por Víctor Hugo Guel González

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una señora llamada Lina, y cuando le pregunté acerca de la esperanza que ella tenía para ir al cielo, a lo cual ella me dijo que esperaba que a causa de sus justicias esperaba un día habitar la tierra en el nuevo orden mundial establecido por Dios; por varios minutos un hermano y yo tratamos de mostrarle con versículos bíblicos que lo que ella pensaba estaba equivocado, pero aun así, ella decidió seguir con su postura; cuando la Biblia es clara al decir claramente que nuestras justicias no son suficientes para librarnos de nuestra condenación.

Para iniciar quiero citar un versículo que es muy claro respecto al tema, en Isaías 64:6 dice: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento”. En este versículo aclara que aún lo justo que nosotros podamos hacer delante de Dios; nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, que entre otras cosas era el trapo conque los leprosos limpiaban su carne corrompida por su enfermedad, ¡imagínese cómo quedaba ese trapo!, así son nuestras justicias delante de Dios.

Aún en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña en Efesios 2:8 y 9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. Aquí nuevamente se nos dice que nuestras justicias no son suficientes para darnos salvación.

Otra razón del por qué nuestras justicias no son suficientes, es por nuestra condición de pecado, pues la Biblia enseña claramente que somos pecadores en Romanos 3:23 dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Recientemente hice un artículo acerca de nuestra condición; y recordaba acerca de un hombre que un día me dijo: “Yo no le hago mal a nadie”, pero la verdad es que no solamente pecamos con lo que hacemos, también pecamos con nuestro pensamiento, con lo que decimos, con lo que conocemos como pecado de omisión, que es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tan solo pecáramos 3 veces al día, al mes serán 100 pecados, en un año 1000, y si vivimos 70 o 80 años, serían 70,000 o 80.000 pecados; y aunque en un momento dado hiciéramos buenas obras, es necesario entender que Dios no se agradaría de esa mezcla de buenas y malas obras, y eso debe recordarnos que nuestras justicias no son suficientes.

Pero gracias a Dios, Él en su infinito amor y su gran misericordia, nos ha dado el remedio y una solución, porque hay alguien que sus justicias si alcanzan para darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. En Romanos 5:1 dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Jesús si vivió una vida santa, pura, limpia, en 1 Pedro 2:22 dice: “El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca”. Esto es lo que entendió el malhechor en la cruz diciendo a su compañero en Lucas 23:41,42 “Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. Eso es exactamente lo que todo ser humano debe hacer, al igual que el malhechor, merecemos condenación, porque nuestras justicias no alcanzan, pues son como trapo de inmundicia porque somos pecadores; necesitamos reconocer que solamente por medio de la justicia de Cristo, podemos alcanzar la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Créame que esa será mi oración y mi deseo para usted en esta Navidad. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387

Horarios. Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 6:00 P.M.