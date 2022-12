¡Cristo es la respuesta! | No te harás Imagen

Éxodo 20:1 al 6

Es muy interesante cómo la Biblia en Éxodo 20:1 al 6 comienza a dar lo que se conoce como los diez mandamientos; inicia diciendo: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.No tendrás dioses ajenos delante de mí.No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”. Esto último es lo que quiero enfatizar, el asunto de las imágenes, pues no es una sugerencia, no es algo opcional, es un mandato de parte del Señor el cual espera que nosotros obedezcamos. Por cierto, también es una muestra de amor a Dios el que nosotros obedezcamos su Palabra.

Ahora, veamos lo que la Biblia en este pasaje, nos dice acerca de el porqué Dios dice: “No te harás imagen”. En el versículo 2, dice: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. Es decir, el primer argumento, y es algo que nadie de nosotros debemos olvidar, es que los beneficios, las bendiciones que vienen a nuestra vida, son de parte de Dios, pues no provienen y no se nos dan por medio de ningún ídolo ni por ninguna imagen; solo pongámonos a pensar cómo Dios se siente cuando Él nos bendice, nos prospera, nos ayuda, nos sustenta, y usted o yo en lugar de darle las gracias a Él. Le damos gracias a un ídolo o a una imagen; pero Él y nadie más fue quien sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre; y después de pasar por el desierto los llevó a la tierra prometida.

Siguiendo con el pasaje, dice con toda claridad en el versículo 3: “No tendrás dioses delante de mí”, y para que no exista duda a qué se refiere con esto, nos dice en los siguientes versículos: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”, y la verdad de las cosas es que la religión, la cultura y la tradición, no han tomado en cuenta esto para nada; y por eso en muchas partes encontramos muchas imágenes, ídolos, a los cuales las personas tienen en lugar de Dios; y es claro a la luz de este pasaje que Dios no aprueba nada de esto.

Dice en el versículo 5: “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás”. A propósito de esto, también vemos de manera deliberada alrededor del mundo, cómo multitudes se postran ante los ídolos e imágenes, y aún las honran sin tomar en cuenta a Dios para nada. En el versículo 5 nos revela parte del carácter divino por el cual podemos entender más claramente el porqué dice: ¡No te harás imagen!, y dice: “Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso…” Él no desea compartir con nadie la honra y la gloria que solamente quiere para Él. Y claro, que por desobedecer este mandato hay consecuencias, pues dice: “Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”. Sin embargo, en el versículo vemos algo que también nos deja ver el carácter del amor de Dios; pues si nos arrepentimos de nuestro pecado, el de tener ídolos e imágenes, dice: “Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”.

Que el Señor nos ayude a siempre hacer su voluntad. ¡Amén!

