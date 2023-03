¡Cristo es la respuesta! | No Olvides Ninguno De Sus Beneficios

Salmo 103:1 al 4





Aquí en el Salmo 103, encontramos un Salmo escrito por David, donde en los versículos 1 y 2 dice: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios”.





En esta ocasión quisiera hablar de algunos beneficios que se mencionan en estos versículos del Salmo 103; y en el versículo 3 dice: “Él es quien perdona todas tus iniquidades…” L a iniquidad, es maldad, impiedad, culpa; y no hay día en que no necesitemos el perdón divino de nuestro Dios, ya que no solamente pecamos con lo que hacemos, pero también pecamos de pensamiento, de palabra, obra y omisión (El que sabe hacer lo bueno y no lo hace); pero qué bendición saber como dice la Biblia en 1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”; esto es por medio de la sangre de Jesucristo; qué dicha y qué gozo es saber que nuestro pecado es perdonado, como dice David en el Salmo 32:1-2 “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad”.





En el Salmo 103:3 en la segunda parte dice: “…El que sana todas tus dolencias”; también es un beneficio de parte de Dios el que podamos tener salud. Gracias al Señor, Él es nuestro divino sanador, nuestro gran Doctor; si la medicina está limitada, los doctores no saben qué hacer, no tienen respuestas; pero Dios no está limitado, Él sigue obrando milagros para darnos la salud que tanta falta nos hace. Estoy convencido que además de la salud física, también necesitamos la salud emocional y espiritual, y solamente Dios puede darnos la sanidad en todos los sentidos.





Siguiendo con el Salmo 103, en el versículo 4 dice: “El que rescata del hoyo tu vida…”, hay mucha gente que vive su vida sin ningún propósito, pero el conocer a Dios y su Palabra, el conocer a Jesucristo como el salvador de nuestra alma, nos trae sentido y propósito a nuestra existencia. En 1 Pedro 2:9 dice: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”; la mayoría de la gente, no sabe de donde viene ni a donde va, y no sabe lo que está haciendo en esta vida; pero un gran beneficio es saber que Dios nos creó, que por los méritos de Cristo en la cruz, el cielo nos espera, y que aquí estamos para darle gloria con nuestra vida; pues Él rescata del hoyo nuestra vida.





En el versículo 4 concluye diciendo: “…El que te corona de favores y misericordias”; también en el Salmo 68:19 dice: “Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah”. Todos tenemos días difíciles, donde hay cargas, quebranto, dolor; pero algo que nos va a ayudar a seguir adelante, es pensar que Dios es bueno, y que a pesar de la adversidad, Él nos sigue mostrando su favor y misericordia. Un pasaje que me gusta recordar, es lo que dice en Lamentaciones 3:22 y 23 que dice: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. Oh, que el Señor nos permita vivir de tal manera, que no olvidemos ninguno de sus beneficios”.





Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.





Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco. Teléfono: 444-841-5387. Horarios: Domingo. 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.