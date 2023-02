¡Cristo es la respuesta! | Motivos por los cuales hay que orar Santiago 5:13 al 18

En la Biblia se nos habla no solo de cómo debemos orar, pero aún se nos habla de las cosas por las cuales debemos orar. En Santiago 5:13 al 18 se nos dice acerca de algunas de ellas.

En primer lugar, se nos dice en el versículo 13 “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración…” Aquí de manera muy concreta, se nos dice que cuando tengamos sentimientos de amargura, tristeza y pesar, busquemos a Dios en oración; en Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.

Continuando con el pasaje, de Santiago 5, en el versículo 14 y 15 dice: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados”. Una práctica que debe de existir y se debe de procurar, es orar por los enfermos. En nuestra iglesia, es una práctica común que cada semana estamos orando por gente que está enferma, confiando que Él es nuestro divino sanador, nuestro Gran Doctor; entendiendo que la medicina y médicos están limitados, y que al fin de cuentas quien tiene la última palabra, es el Señor; en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de acompañar al pastor y ungir con aceite a algunos hermanos pidiendo a Dios por su salud.

En el mismo pasaje en el versículo 16 dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”. Aquí, lo que deseo destacar, es el orar unos por otros. Lamentablemente, cuando nos enteramos de que alguien esta pasando por problemas, por alguna prueba o dificultad; la tendencia es criticar, juzgar, o sentirnos mejor que otros; cuando lo que la Biblia nos enseña es orar. Lo que traería bendición, es que lo pusiéramos en práctica, esto mejoraría en gran manera nuestra relación con los demás; que en vez de criticar, le digamos a la gente, a los hermanos: “Estoy orando por ti”, eso haría la diferencia.

En los versículos 17 y 18, se nos habla de un hombre llamado Elías, donde se nos dice que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras; es decir, era un hombre común; creo que no había un día donde Elías decía cosas que no debía decir, o tenía pensamientos que no eran buenos, o que perdiera el control y se enojara.; era un hombre común como nosotros, con errores, fallas, con pecado; sin embargo, oro fervientemente para que un milagro sucediera, pues oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses; y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí, creo que la enseñanza es que Dios quiere que oremos por cosas extraordinarias y milagrosas, a pesar de que somos pecadores, si le buscamos fervientemente en oración, él quiere mostrar su poder, su favor para con nosotros.

Termino aclarando que con esto que menciono acerca de Elías, no es animar a nadie a una vida de pecado, pues el Señor quiere que vivamos vidas santas y consagradas; pero la verdad, es que muchas veces tenemos que batallar con el pecado, pero sin lugar a dudas, el considerar estos motivos por los cuales Dios quiere que oremos, nos llevarán a tener una vida más y más de acuerdo a su voluntad.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.