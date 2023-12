¡Cristo es la Respuesta! | ¿Morirás en tus pecados?

Juan 8:21-24

Querido lector, dice en el evangelio de Juan 8:1 “Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis…” Los pecados nos impiden ir al cielo. ¿Morirás en tus pecados? Es lo que Cristo aquí enseña. Si una persona muere en sus pecados, no puede ir a la presencia de Dios.

Todos somos pecadores; todos tenemos una naturaleza pecadora. Rom.5:12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. Por causa del pecado vino la muerte y delante de Dios no podemos decir que no hemos pecado; es la razón por la que se miente, roba, adultera, gente mata; porque somos pecadores.

Por causa del pecado también hay una segunda muerte. Dice en Ap.21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. Es una separación eterna con Dios; no podrás ir al cielo, sino al lago de fuego. Por eso dice Jesús en Juan 8:21 “…en vuestro pecado moriréis”.

Nosotros no podemos hacer nada para ir al cielo. En Juan 8:21 la segunda parte dice: “…A donde yo voy, vosotros no podéis venir”. Las buenas obras no salvan. Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. Si se tiene una vida con buenas obras, pero se ha pecado cometiendo adulterio, se ha robado, etc. las buenas obras no pueden quitar los pecados; se necesita el perdón de los pecados.

Dios da perdón de pecados por medio de Jesús. Juan 8:24 dice: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”. Dice: “…porque si no creéis que yo soy”. La única manera en que se pueden perdonar los pecados, es por creer en Cristo. Dice en Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. En Juan 11:25 Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. Jesús fue Dios en carne, quien vino a morir por nuestros pecados.

La obra de Jesús en la cruz, es la que nos puede salvar; porque murió en la cruz por nuestros pecados. Rom. 10:9 dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. Jesús murió y resucitó para salvarnos. Jesús dijo en Juan 8:24 “porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”.

Si usted cree en Cristo, que murió por sus pecados, y que lo que Él hizo en la cruz le puede salvar, y deposita su fe en Él; sus pecados serán perdonados y usted al morir podrá ir al cielo.





Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-8415387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.