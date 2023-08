¡Cristo es la Respuesta! | Mirando en el lugar correcto

Por Víctor Hugo Guel González

Hace poco escuché una enseñanza acerca de “Estar mirando en la dirección correcta” o “Mirando en el lugar correcto”. Al leer el pasaje de Números 21:4 al 9, recordé acerca de ello, y dice: “Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía”.

En esta historia vemos como el pueblo comienza a hablar contra Dios y contra Moisés; y Jehová como castigo envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, por lo cual murieron muchos del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y reconociendo su pecado de hablar contra Jehová y contra él, ellos le piden que le ruegue a Dios que quite las serpientes, pero Dios no quita las serpientes, sino que le dice a Moisés que haga una serpiente ardiente y que la ponga sobre una asta, de tal forma que cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare a ella, esa persona viviría. De aquí podemos suponer que, si alguno era mordido por una serpiente, y por alguna razón no miraba a la serpiente de bronce, esa persona moría. A partir de esto nos damos cuenta de la importancia de mirar al lugar correcto, pues de no hacerlo, aun nos puede costar la vida.

En Juan 3:14-15, el mismo Señor Jesucristo le dice a un hombre llamado Nicodemo: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Aquí Jesús dice que la única manera que una persona puede tener vida eterna, será cuando ponga su mirada y crea en Él, en su Persona, en su obra al morir por nosotros en la cruz del calvario y pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, para justificarnos y darnos así salvación y vida eterna.

Hay mucha gente viendo su religión, sus buenas obras, la filosofía, la cultura, sus propias ideas; pero nada de eso les dará la vida eterna. Dios en su Palabra nos dice que el lugar correcto a donde debemos mirar, es a Jesús, ya que en Juan 14:6 Él mismo nos dice: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

Aun en el transcurso de la vida debemos mirar a Cristo, pues la Biblia dice en Hebreos 12:1-2 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”.

Oh, que el Señor nos ayude y nos de la gracia de siempre estar mirando hacia el lugar correcto. ¡Amén!

