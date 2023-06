¡Cristo es la respuesta! | Más Que Vencedores

Romanos 8:28 al 39





En Romanos 8:28 al 39, se nos dice varias razones por las cuales los cristianos somos mas que vencedores. En el versículo 35 dice: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?”, en el versículo 37 dice: “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”, que es Cristo. En este versículo llama la atención que no solamente seremos “Vencedores”, si no que dice: “Mas que vencedores”. En esta ocasión mencionaré algunas cosas que dice este pasaje, que permite que esto sea posible.





La primera la encontramos en el versículo 28 que dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Es de bendición y ánimo a nuestras vidas que Dios nos dice en su Palabra que: “Todas las cosas nos ayudan a bien”, es decir, que aunque las circunstancias sean difíciles o complicadas, todavía el Dios del Universo, EL Creador, el Rey de reyes y Señor de señores, habrá de acomodar las cosas para que las cosas que nos pasan, sean de provecho a nuestras vidas; y sí, esto desafía la razón, va contra la lógica; pero todavía es una promesa divina donde todo será para nuestro bien.





Otra razón de por qué somos más que vencedores, es por lo que dice en los versículos 31 y 32 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” Dios nos ha dado lo más valioso para Él, lo más preciado; nos dio a su Hijo Jesucristo, lo entregó en la cruz por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo que necesitamos?, para que podamos continuar. Muchas veces se nos hace difícil y dudamos que si de Dios tendremos lo que nos hace falta; pero una vez más, hay que estar confiados y seguros que si Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, seguramente, de él vamos a obtener todo para seguir adelante.





La siguiente razón por la que somos más que vencedores, es por lo que dice en los versículos 33 y 34, “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”. Este pasaje nos habla de la salvación que tenemos por la Persona y obra de Cristo en su muerte por nuestros pecados, en su resurrección para justificarnos, ¡Que dicha es nuestra salvación!, pero el saber que Él intercede por nosotros; lo imagino delante del Padre rogando por nuestras necesidades, pidiendo por gracia y fortaleza, por sabiduría; ¡Qué animo debe traer eso a nuestras vidas!, y saber que en ello también Somos más que vencedores. ¡Amén!





Finalmente, y no menos importante, es la seguridad del amor divino, en los versículos 38 y 39 dice: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. Aquí la Biblia nos dice con claridad, que nada de lo que enfrentemos en esta vida, nos podrá separar del amor divino que es en Cristo Jesús Señor nuestro; su amor es firme y seguro, esa es otra razón por la cual somos más que vencedores. ¡Amén!





